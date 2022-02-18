«Фортуна» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.02.2022)

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вчера, 17:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Эрцгебирге» оценивается по коэффициенту 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.88.

Форма команд

«Эрцгебирге» является одним из аутсайдеров в нынешнем сезоне, и если не исправит ситуацию в ближайшее время, вполне возможно покинет вторую Бундеслигу. Команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место, а отставание от 15 места, которое дает право сохранить место в чемпионат, составляет девять баллов. Предстоящий матч очень важен для коллектива, поэтому стоит ждать напряженной и интересной борьбы. В двух последних поединках «Эрцгебирге» проиграл «Хольштайну» (2:3) и «Зандхаузену» (0:2).

«Фортуна» из Дюссельдорфа выиграла в последнем туре второй Бундеслиги, однако положение коллектива остается печальным. Клуб занимает 16 место в турнирной таблице с набранными 23 баллами и не может покинуть зону вылета на данный момент. Предстоящий матч с прямым конкурентом за выживание оставляет команде хорошие шансы набрать три очка и подняться на одну-две позиции выше. В прошлом туре «Фортуна» обыграла на своем поле «Шальке-04» (2:1), а ранее минимально уступил на выезде «Хольштайн» (0:1).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» проиграл восемь матчей из десяти последних, а «Фортуна» уступила в пяти поединках

Семь из восьми последних матчей команд на поле «Фортуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эрцгебирге» выиграл всего одну встречу на выезде из последних десяти

Прогноз

Оба коллектива находятся не в самой приятной ситуации, но хозяева выглядят немного предпочтительнее «Эрцгебирге». Предполагаем, что «Фортуна» из Дюссельдорфа сможет набрать три очка в этом поединке, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.