ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Кубок 2021/2022

«Нант» — «Бастия». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2022)

вчера, 10:21

Ставки букмекеров

В этом четвертьфинале Кубка Франции букмекеры больше ценят хозяев поля. Сыграть победу «Нанта» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60, тогда, как победа «Бастии» оценивается в 5.90. Ставки на ничью в этой игре идут по котировке 3.92.

Франция. Кубок 2021/2022
Нант
Бастия
- : -
10 февраля 2022, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.62 4.08 6.45
BetBoom 1.55 3.90 7.00

Эксперты также отдают предпочтение низовому формату противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В четвертьфинал Кубка Франции «Нант» пробился по итогам домашнего противостояния с «Брестом», в котором «канарейки» добились убедительной победы со счетом 2:0.

В чемпионате страны клуб продолжает чередовать успешные игры с провальными поединками. Так после домашней победы над «Лорьяном» (4:2) команда не смогла набрать очки в гостях у «Страсбура», уступив с минимальным счетом (0:1).

«Бастия» неожиданно обыграла «Реймс» в 1/8 финала Кубка Франции (2:1). Что касается успехов команды во второй лиге, то они весьма посредственные. На данный момент клуб базируется возле зоны вылета на 17-м месте, набрав за 23 тура 25 баллов. Отметим, что в предыдущем туре чемпионата «Бастия» разошлась миром в домашней игре с «По» (1:1).

Информация для ставок

  • В 10 последних матчах на своем поле «Нант» одержал 7 побед
  • «Нант» не проигрывал «Бастии» в 4 предыдущих очных встречах – одна победа и три ничьи
  • В 10 прошлых гостевых поединках всех турниров «Бастия» допустила 5 поражений

Прогноз

«Нант» комфортно себя чувствует в середине турнирной таблицы Лиги 1, что дает возможность команде кинуть все силы на кубковые соревнования. «Бастия», пожалуй, уже показал свой максимум в данном турнире, поэтому воспользуемся ставкой на победу «Нанта» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:55
Будет ничья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100