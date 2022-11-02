«Анже» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Ланс» наберет три очка в грядущем противостоянии. Сыграть победу гостей компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.78, против котировки 4.74 на успех «Анже». Заключить пари на ничью можно по цене 4.12.

Если анализировать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного формата. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» является главным аутсайдером чемпионата Франции. Набрав только восемь очков за 13 туров, клуб обосновался на последнем месте турнирной таблицы. К предстоящему туру команда подходит на серии из шести поражений подряд. Последнюю неудачу футболисты «Анже» допустили на поле «Монако» (0:2).

«Ланс» поднялся на второе место французской Лиги 1. По итогам 13-и встреч в чемпионате команда заработала 30 баллов. Отметим, что в четырех прошлых турах футболисты «Ланса» отметились четырьмя победами, зафиксировав дебютное поражение в сезоне – в гостях от «Лилля» (0:1). После этой неудачи клуб поочередно обыграл «Монпелье» (1:0), «Марсель» (1:0) и «Тулузу» (3:0).

Информация для ставок

«Анже» проиграл в 4 из прошлых 5 домашних матчей

«Ланс» выиграл в 2 из последних 3 матчей на поле «Анже»

«Анже» пропускал минимум два голы в 5 прошлых турах Лиги 1

Прогноз

Мы считаем, что «Ланс» должен пользоваться кризисом «Анже», чтобы удержаться на втором месте чемпионата Франции. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.