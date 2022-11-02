«Анже» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что «Ланс» наберет три очка в грядущем противостоянии. Сыграть победу гостей компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.78, против котировки 4.74 на успех «Анже». Заключить пари на ничью можно по цене 4.12.
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05 ноября 2022, 23:00
суббота
Если анализировать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного формата. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Анже» является главным аутсайдером чемпионата Франции. Набрав только восемь очков за 13 туров, клуб обосновался на последнем месте турнирной таблицы. К предстоящему туру команда подходит на серии из шести поражений подряд. Последнюю неудачу футболисты «Анже» допустили на поле «Монако» (0:2).
«Ланс» поднялся на второе место французской Лиги 1. По итогам 13-и встреч в чемпионате команда заработала 30 баллов. Отметим, что в четырех прошлых турах футболисты «Ланса» отметились четырьмя победами, зафиксировав дебютное поражение в сезоне – в гостях от «Лилля» (0:1). После этой неудачи клуб поочередно обыграл «Монпелье» (1:0), «Марсель» (1:0) и «Тулузу» (3:0).
Информация для ставок
- «Анже» проиграл в 4 из прошлых 5 домашних матчей
- «Ланс» выиграл в 2 из последних 3 матчей на поле «Анже»
- «Анже» пропускал минимум два голы в 5 прошлых турах Лиги 1
Прогноз
Мы считаем, что «Ланс» должен пользоваться кризисом «Анже», чтобы удержаться на втором месте чемпионата Франции. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.