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«Аяччо» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2022)

вчера, 14:17
Аяччо

Ставки букмекеров

Проанализировав линию букмекерской компании Лига Ставок, делаем вывод, что в этом противостоянии нет фаворита. Сыграть победу «Аяччо» можно по коэффициенту 2.90, ничья оценивается в 3.32, а победа «Страсбура» доступна по котировке 2.70.

Франция. Лига 1 2022/2023
Аяччо
Страсбур
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышПроигрыш
- : -
05 ноября 2022, 19:00
суббота
НичьяНичьяПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.873.142.62
Лига Ставок 2.85 3.15 2.70
Мелбет 2.90 3.32 2.70
1XBET 2.90 3.32 2.70

Вместе с тем аналитики конторы считают, что «Аяччо» и «Страсбур» проведут низовой матч. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Аяччо» пребывает в зоне вылета чемпионата Франции, базируясь на предпоследнем месте. В текущем розыгрыше Лиги клуб смог набрать восемь очков за 13 проведенных встреч. Отметим, что в пяти предыдущих турах команда отметилась победой над «Марселем» (2:1), сыграла вничью с «Труа» (1:1), а также зафиксировала три поражения от таких соперников – «Клермон» (1:3), ПСЖ (0:3) и «Осер» (0:1).

«Страстуб» тоже оказался в зоне вылета, расположившись на 17-й строчке рейтинга. По ходу сезона клуб пополнил счет на 10 очков, одержав единственную победу – в гостях над «Анже» (3:2). После этого матча футболисты «Страсбура» зафиксировали поражение от «Лилля» (0:3), также разделили очки в играх с «Тулузой» (2:2) и «Марселем» (2:2).

Информация для ставок

  • «Аяччо» проиграл в 5 последних матчах на своем поле
  • «Страсбур» не проигрывал в 3 и прошлых 4 гостевых матчей
  • «Страсбур» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Аяччо»

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Страсбура» смогут заработать очки на поле «Аяччо». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.74 1.61 2.32 1.29 3.56
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.28
Мелбет 1.68 2.39
1XBET 1.68 2.39
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