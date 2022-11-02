«Аяччо» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Проанализировав линию букмекерской компании Лига Ставок, делаем вывод, что в этом противостоянии нет фаворита. Сыграть победу «Аяччо» можно по коэффициенту 2.90, ничья оценивается в 3.32, а победа «Страсбура» доступна по котировке 2.70.

Вместе с тем аналитики конторы считают, что «Аяччо» и «Страсбур» проведут низовой матч. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Аяччо» пребывает в зоне вылета чемпионата Франции, базируясь на предпоследнем месте. В текущем розыгрыше Лиги клуб смог набрать восемь очков за 13 проведенных встреч. Отметим, что в пяти предыдущих турах команда отметилась победой над «Марселем» (2:1), сыграла вничью с «Труа» (1:1), а также зафиксировала три поражения от таких соперников – «Клермон» (1:3), ПСЖ (0:3) и «Осер» (0:1).

«Страстуб» тоже оказался в зоне вылета, расположившись на 17-й строчке рейтинга. По ходу сезона клуб пополнил счет на 10 очков, одержав единственную победу – в гостях над «Анже» (3:2). После этого матча футболисты «Страсбура» зафиксировали поражение от «Лилля» (0:3), также разделили очки в играх с «Тулузой» (2:2) и «Марселем» (2:2).

Информация для ставок

«Аяччо» проиграл в 5 последних матчах на своем поле

«Страсбур» не проигрывал в 3 и прошлых 4 гостевых матчей

«Страсбур» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Аяччо»

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Страсбура» смогут заработать очки на поле «Аяччо». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.