«Бордо» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

Эксперты ожидают успех гостей в данном противостоянии. Победа «Страсбура» в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.94, а победа «Бордо» оценивается в 3.78. Желающие заключить пари на ничью, могут сыграть по котировке 3.80.

Если рассматривать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне результативного счета. Ставки на ТБ (2,5) мячей идут по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бордо» находится в зоне вылета Лиги 1, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Команда в этом сезоне взяла только три победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

При этом в трех прошлых турах чемпионата футболисты «Бордо» не пополняли графу «очки». Последовательными для команды оказались поражения от «Лилля» (2:3), «Марселя» (0:1) и «Ренна» (0:6).

«Страсбур» занимает четвертую строчку рейтинга в Лиге 1. В текущем сезоне команда организовала 10 побед и пять ничьих, проиграв только шесть поединков своим соперникам.

При этом «Страсбур» показал отличные результаты в последних матчах, одержав четыре победы в пяти предыдущих турах. Отметим, что последней жертвой команды стал «Клермон», который был обыграв в гостях со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) в 9 из прошлых 10 матчей Лиги 1

(2,5) в 9 из прошлых 10 матчей Лиги 1 «Страсбур» побеждал в 4 прошлых матчах на поле «Бордо»

«Страсбур» не пропускал голы в 3 предыдущих гостевых поединках лиги

Прогноз

Сложно найти аргументы в пользу «Бордо». У хозяев очевидный кризис. При этом «Страсбур» не только в хорошей форме, но и стабильно обыгрывает соперника на его поле. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.