«Брест» — «Аяччо». Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2022)

Ставки букмекеров
«Брест» считается фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.46, а победа «Аяччо» оценивается по котировке 3.90.
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0 : 1
завершен
сегодня, 16:00
Также эксперты полагают, что «Брест» и «Аяччо» проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Брест» набрал пять очков в семи турах чемпионата Франции, расположившись в зоне вылета на 18-м месте. В этом сезоне клуб одержал одну победу, две ничьи и допустил четыре поражения.
В предыдущем туре Лиги 1 «Брест» избежал крупного поражения на поле ПСЖ (0:1), а до этого команда разделила очки в домашней игре против «Страсбура» (1:1).
«Аяччо» является главным аутсайдером французской лиги. В семи турах клуб зафиксировал шесть поражений, забив всего три гола. В предыдущем туре чемпионата футболисты «Аяччо» играли на домашней арене против «Ниццы», которая оказалась сильней с минимальным преимуществом в счете (0:1).
Информация для ставок
- «Брест» побеждал в 2 последних матчах с «Аяччо»
- «Аяччо» не забивал голы в 2 прошлых поединках с «Брестом»
- «Аяччо» проиграл все 3 гостевых матча в Лиге 1
Прогноз
Мы считаем, что «Брест» сможет набрать очки в домашней игре против «Аяччо», который выглядит безнадежно в элитном дивизионе Франции. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.