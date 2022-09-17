«Брест» — «Аяччо». Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2022)

1663403229

вчера, 11:27

Ставки букмекеров

«Брест» считается фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.46, а победа «Аяччо» оценивается по котировке 3.90.

Также эксперты полагают, что «Брест» и «Аяччо» проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Брест» набрал пять очков в семи турах чемпионата Франции, расположившись в зоне вылета на 18-м месте. В этом сезоне клуб одержал одну победу, две ничьи и допустил четыре поражения.

В предыдущем туре Лиги 1 «Брест» избежал крупного поражения на поле ПСЖ (0:1), а до этого команда разделила очки в домашней игре против «Страсбура» (1:1).

«Аяччо» является главным аутсайдером французской лиги. В семи турах клуб зафиксировал шесть поражений, забив всего три гола. В предыдущем туре чемпионата футболисты «Аяччо» играли на домашней арене против «Ниццы», которая оказалась сильней с минимальным преимуществом в счете (0:1).

Информация для ставок

«Брест» побеждал в 2 последних матчах с «Аяччо»

«Аяччо» не забивал голы в 2 прошлых поединках с «Брестом»

«Аяччо» проиграл все 3 гостевых матча в Лиге 1

Прогноз

Мы считаем, что «Брест» сможет набрать очки в домашней игре против «Аяччо», который выглядит безнадежно в элитном дивизионе Франции. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.