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«Брест» — «Аяччо». Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2022)

вчера, 11:27
Брест

Ставки букмекеров

«Брест» считается фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.46, а победа «Аяччо» оценивается по котировке 3.90.

Франция. Лига 1 2022/2023
Брест
Аяччо
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышВыигрыш
0 : 1
завершен
сегодня, 16:00
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.304.30
Лига Ставок 2.12 3.10 3.75
Мелбет 2.07 3.33 4.04

Также эксперты полагают, что «Брест» и «Аяччо» проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Брест» набрал пять очков в семи турах чемпионата Франции, расположившись в зоне вылета на 18-м месте. В этом сезоне клуб одержал одну победу, две ничьи и допустил четыре поражения.

В предыдущем туре Лиги 1 «Брест» избежал крупного поражения на поле ПСЖ (0:1), а до этого команда разделила очки в домашней игре против «Страсбура» (1:1).

«Аяччо» является главным аутсайдером французской лиги. В семи турах клуб зафиксировал шесть поражений, забив всего три гола. В предыдущем туре чемпионата футболисты «Аяччо» играли на домашней арене против «Ниццы», которая оказалась сильней с минимальным преимуществом в счете (0:1).

Информация для ставок

  • «Брест» побеждал в 2 последних матчах с «Аяччо»
  • «Аяччо» не забивал голы в 2 прошлых поединках с «Брестом»
  • «Аяччо» проиграл все 3 гостевых матча в Лиге 1

Прогноз

Мы считаем, что «Брест» сможет набрать очки в домашней игре против «Аяччо», который выглядит безнадежно в элитном дивизионе Франции. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.72 1.67 2.33 1.33 3.54
Лига Ставок 1.99 1.76 1.54 2.37
Мелбет 1.62 2.37
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Брест не проиграет этот матч
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