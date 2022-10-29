«Брест» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики практически поровну оценили шансы команд в этой игре. Поставить на победу «Бреста» можно по коэффициенту 2.62, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Реймса» идет по котировке 2.70.
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сегодня, 17:00
Если анализировать линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок, то здесь минимальное преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.90.
Форма команд
«Брест» находится в зоне вылета, занимая 17-е место чемпионата Франции. По итогам 12-и сыгранных матчей в текущем сезоне клуб заработал девять очков, установив такие цифры успешности: две победы, три ничьи и семь проигрышей.
Выделим, что в прошлом туре чемпионата футболисты «Бреста» успешно выступили на поле «Клермона» (3:1), а до этого команда потерпела поражения от «Нанта» (1:4) и «Лорьяна» (1:2).
«Реймс» находится на 14-м месте французской Лиги 1. По итогам 12-и сыгранных туров клуб пополнил свой счет на 12 баллов с такими цифрами: две победы, шесть ничейных встреч и четыре поражения.
Выделим, что в четырех прошлых турах чемпионата футболисты «Реймса» не допускали проигрышей. В их активе победная встреча против «Осера» (2:1), а также три ничейных встречи – с «Лорьяном» (0:0), ПСЖ (0:0) и «Труа» (2:2).
Информация для ставок
- «Брест» проиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
- «Реймс» не проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей Лиги 1
- «Реймс» не проигрывал в 4 из последних 5 матчей против «Бреста»
Прогноз
По нашему мнению, «Реймс» будет ближе к победе в противостоянии с «Брестом». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.