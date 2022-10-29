«Брест» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

1667028494

вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Аналитики практически поровну оценили шансы команд в этой игре. Поставить на победу «Бреста» можно по коэффициенту 2.62, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Реймса» идет по котировке 2.70.

Если анализировать линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок, то здесь минимальное преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

«Брест» находится в зоне вылета, занимая 17-е место чемпионата Франции. По итогам 12-и сыгранных матчей в текущем сезоне клуб заработал девять очков, установив такие цифры успешности: две победы, три ничьи и семь проигрышей.

Выделим, что в прошлом туре чемпионата футболисты «Бреста» успешно выступили на поле «Клермона» (3:1), а до этого команда потерпела поражения от «Нанта» (1:4) и «Лорьяна» (1:2).

«Реймс» находится на 14-м месте французской Лиги 1. По итогам 12-и сыгранных туров клуб пополнил свой счет на 12 баллов с такими цифрами: две победы, шесть ничейных встреч и четыре поражения.

Выделим, что в четырех прошлых турах чемпионата футболисты «Реймса» не допускали проигрышей. В их активе победная встреча против «Осера» (2:1), а также три ничейных встречи – с «Лорьяном» (0:0), ПСЖ (0:0) и «Труа» (2:2).

Информация для ставок

«Брест» проиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Реймс» не проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей Лиги 1

«Реймс» не проигрывал в 4 из последних 5 матчей против «Бреста»

Прогноз

По нашему мнению, «Реймс» будет ближе к победе в противостоянии с «Брестом». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.