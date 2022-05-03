Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Брест» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (07.05.2022)

вчера, 10:15
Страсбур

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Страсбур» фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы гостевой команды букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.73. Шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются в 4.50, а ничья играется по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.574.001.80
Фонбет 4.60 3.90 1.73
Мелбет 4.80 3.96 1.80
BetBoom 4.71 3.91 1.77

Эксперты также считают, что результативным этот матч не получится. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Брест» прибавил на финише сезона и одержал три победы подряд. Эти успехи позволили команде закрепиться на 11-й строчке рейтинга и обеспечить безопасное преимущество над зоной вылета.

Успешная серия «Бреста» началась с домашней игры против «Лиона» (2:1), а продлилась в матчах с «Мецом» (1:0) и «Клермоном» (2:0). В домашних поединках Лиги 1 хозяева зарекомендовали себя так: семь выигранных матчей, четыре ничейных и шесть поражений.

«Страсбур» выпал из зоны еврокубков, набрав только один балл за два предыдущих тура. После гостевого поражения от «Лилля» команда разделила очки в домашней игре с ПСЖ (3:3).

Выделим, что в 17 выездных поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» допустил пять поражений, семь раз сыграл вничью и одержал пять побед.

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых гостевых матчах
  • «Страсбур» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Бреста»
  • В матче первого круга этого сезона «Страсбур» победил «Брест» со счетом 3:1

Прогноз

Если «Брест» уже не преследует турнирных задач, то «Страсбур» крайне мотивирован на оставшиеся туры чемпионата Франции. Учитывая это, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.94 1.96 1.51 2.72
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:35
Победа команды хозяев или ничья в этом матче.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 