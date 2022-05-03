«Брест» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (07.05.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Страсбур» фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы гостевой команды букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.73. Шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются в 4.50, а ничья играется по котировке 3.70.

Эксперты также считают, что результативным этот матч не получится. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Брест» прибавил на финише сезона и одержал три победы подряд. Эти успехи позволили команде закрепиться на 11-й строчке рейтинга и обеспечить безопасное преимущество над зоной вылета.

Успешная серия «Бреста» началась с домашней игры против «Лиона» (2:1), а продлилась в матчах с «Мецом» (1:0) и «Клермоном» (2:0). В домашних поединках Лиги 1 хозяева зарекомендовали себя так: семь выигранных матчей, четыре ничейных и шесть поражений.

«Страсбур» выпал из зоны еврокубков, набрав только один балл за два предыдущих тура. После гостевого поражения от «Лилля» команда разделила очки в домашней игре с ПСЖ (3:3).

Выделим, что в 17 выездных поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» допустил пять поражений, семь раз сыграл вничью и одержал пять побед.

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых гостевых матчах

«Страсбур» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Бреста»

В матче первого круга этого сезона «Страсбур» победил «Брест» со счетом 3:1

Прогноз

Если «Брест» уже не преследует турнирных задач, то «Страсбур» крайне мотивирован на оставшиеся туры чемпионата Франции. Учитывая это, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.