«Брест» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (07.05.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики считают «Страсбур» фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы гостевой команды букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.73. Шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются в 4.50, а ничья играется по котировке 3.70.
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07 мая 2022, 18:00
суббота
Эксперты также считают, что результативным этот матч не получится. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.93.
Форма команд
«Брест» прибавил на финише сезона и одержал три победы подряд. Эти успехи позволили команде закрепиться на 11-й строчке рейтинга и обеспечить безопасное преимущество над зоной вылета.
Успешная серия «Бреста» началась с домашней игры против «Лиона» (2:1), а продлилась в матчах с «Мецом» (1:0) и «Клермоном» (2:0). В домашних поединках Лиги 1 хозяева зарекомендовали себя так: семь выигранных матчей, четыре ничейных и шесть поражений.
«Страсбур» выпал из зоны еврокубков, набрав только один балл за два предыдущих тура. После гостевого поражения от «Лилля» команда разделила очки в домашней игре с ПСЖ (3:3).
Выделим, что в 17 выездных поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» допустил пять поражений, семь раз сыграл вничью и одержал пять побед.
Информация для ставок
- «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых гостевых матчах
- «Страсбур» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Бреста»
- В матче первого круга этого сезона «Страсбур» победил «Брест» со счетом 3:1
Прогноз
Если «Брест» уже не преследует турнирных задач, то «Страсбур» крайне мотивирован на оставшиеся туры чемпионата Франции. Учитывая это, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.