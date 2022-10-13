«Ланс» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (15.10.2022)

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вчера, 13:38

Ставки букмекеров

«Ланс» вне конкуренции в предстоящей игре. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.44 Сыграть ничью можно по цене 4.90, а победа «Монпелье» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 7.40

Аналитики компании также убеждены, что «Ланс» и «Монпелье» продемонстрируют результативную игру. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ланс» в прошлом туре Лиги 1 допустил первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Лиллю» (0:1). Прежде команда одержала шесть побед и трижды сыграла вничью, заработав 21 балл. С таким показателем успешности «Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице французского чемпионата.

«Монпелье» проиграл два подряд матча в лиге, опустившись на 10-е место рейтинга. Неудачными для клуба оказались противостояния с «Тулузой» (2:4) и «Монако» (0:2), которым предшествовала четвертое победа в сезоне – дома над «Страсбуром» (2:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл все 5 домашних матчей в Лиге 1

«Монпелье» проиграл 3 из 4 гостевых матчей чемпионата

«Монпелье» пропускал минимум два гола в 7 из прошлых 8 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Монпелье» стабильно терпит неудачи в гостевых матчах чемпионата Франции, а «Ланс» ударно проводит домашние игры. Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.