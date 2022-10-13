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«Ланс» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (15.10.2022)

вчера, 13:38
Ланс

Ставки букмекеров

«Ланс» вне конкуренции в предстоящей игре. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.44 Сыграть ничью можно по цене 4.90, а победа «Монпелье» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 7.40

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.435.117.78
Лига Ставок 1.46 4.90 6.80
Мелбет 1.44 5.20 7.60
1XBET 1.44 5.20 7.60

Аналитики компании также убеждены, что «Ланс» и «Монпелье» продемонстрируют результативную игру. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ланс» в прошлом туре Лиги 1 допустил первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Лиллю» (0:1). Прежде команда одержала шесть побед и трижды сыграла вничью, заработав 21 балл. С таким показателем успешности «Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице французского чемпионата.

«Монпелье» проиграл два подряд матча в лиге, опустившись на 10-е место рейтинга. Неудачными для клуба оказались противостояния с «Тулузой» (2:4) и «Монако» (0:2), которым предшествовала четвертое победа в сезоне – дома над «Страсбуром» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» выиграл все 5 домашних матчей в Лиге 1
  • «Монпелье» проиграл 3 из 4 гостевых матчей чемпионата
  • «Монпелье» пропускал минимум два гола в 7 из прошлых 8 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Монпелье» стабильно терпит неудачи в гостевых матчах чемпионата Франции, а «Ланс» ударно проводит домашние игры. Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.10 1.27 2.48 1.60 1.94 1.96
Лига Ставок 2.32 1.59 1.83 1.94
Мелбет 2.32 1.55
1XBET 2.32 1.55
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:29
Победа хозяев поля !
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