«Ланс» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.10.2022)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

«Ланс» фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.59, ничья идет по цене 4.30, а победа «Тулузы» играется по котировке 5.60.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Ланс» и «Тулуза» сыграют результативно. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Ланс» заработал 27 очков за 12 туров, осев на втором месте французской Лиги 1. Рассмотрим, как команда себя проявила в пяти предыдущих поединках чемпионата: здесь футболисты «Ланса» отметились победами над «Марселем» (1:0), «Монпелье» (1:0) и «Лионом» (1:0), сыграли вничью с «Нантом» (0:0), а также допустили первое поражение – в гостях у «Лилля» (0:1).

«Тулуза» занимает десятое место чемпионата Франции. За 12 сыгранных матчей клуб накопил 16 очков. Проанализируем форму команды на отрезке пяти прошлых туров: в этот период «Тулуза» допустила только один проигрыш – в гостях у «Лилля» (1:2), обыграны были «Монпелье» (4:2) и «Анже» (3:2), а в играх с «Лионом» (1:1) и «Страсбуром» (2:2) фиксировались ничейные исходы.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 15 прошлых очных матчах

«Ланс» выиграл все 6 домашних матчей в Лиге 1

«Ланс» не пропускал голы в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Ланс» оправданный фаворит матча против «Тулузы». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.