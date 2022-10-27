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«Ланс» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.10.2022)

вчера, 15:15
Ланс

Ставки букмекеров

«Ланс» фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.59, ничья идет по цене 4.30, а победа «Тулузы» играется по котировке 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.605.70
Лига Ставок 1.64 4.20 5.20
Мелбет 1.66 4.38 5.35
1XBET 1.66 4.38 5.35

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Ланс» и «Тулуза» сыграют результативно. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Ланс» заработал 27 очков за 12 туров, осев на втором месте французской Лиги 1. Рассмотрим, как команда себя проявила в пяти предыдущих поединках чемпионата: здесь футболисты «Ланса» отметились победами над «Марселем» (1:0), «Монпелье» (1:0) и «Лионом» (1:0), сыграли вничью с «Нантом» (0:0), а также допустили первое поражение – в гостях у «Лилля» (0:1).

«Тулуза» занимает десятое место чемпионата Франции. За 12 сыгранных матчей клуб накопил 16 очков. Проанализируем форму команды на отрезке пяти прошлых туров: в этот период «Тулуза» допустила только один проигрыш – в гостях у «Лилля» (1:2), обыграны были «Монпелье» (4:2) и «Анже» (3:2), а в играх с «Лионом» (1:1) и «Страсбуром» (2:2) фиксировались ничейные исходы.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 15 прошлых очных матчах
  • «Ланс» выиграл все 6 домашних матчей в Лиге 1
  • «Ланс» не пропускал голы в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Ланс» оправданный фаворит матча против «Тулузы». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.88 1.29 2.39 1.64 1.83 2.09
Лига Ставок 2.18 1.66 1.73 2.08
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.31 1.72
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