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«Лилль» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (18.02.2022)

вчера, 16:59

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на эту встречу: победа «Лилля» идет по коэффициенту 1.40, за ничью выставлена цена 4.40, а победу «Меца» можно сыграть по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.249.31
Фонбет 1.40 4.40 9.50
BetBoom 1.44 4.27 9.64

Также рассмотрим линию голов. Здесь аналитики не отдают предпочтение ни одному из возможных исходов – ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) принимаются по одинаковым котировкам 1.90.

Форма команд

Действующий чемпион Лиги 1 плохо проводит защиту титула. На данный момент «Лилль» сигнализирует лишь с десятой строчки рейтинга, установив такие цифры по ходу сезона: девять побед, восемь ничьих и семь поражений.

При этом «доги» допустили три проигрыша в пяти прошлых турах, упустив возможность подобраться к зоне еврокубков. После неудачной игры с ПСЖ на домашней арене (1:5) «Лилль» добился сложной победы в гостях у «Монпелье» (1:0).

«Мец» расположился в зоне прямого вылета на 19-й позиции. У «бордовых» в активе 20 баллов, которые они заработали за счет четырех побед и восьми мировых встреч, при 12-и поражениях.

Отметим, что за три предыдущих тура «Мец» взял лишь одно очко, сыграв вничью с «Труа». Также в данной серии клуб уступил «Ницце» (0:2) и «Марселю» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мец» сыграл на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1
  • «Лилль» побеждал «Мец» в 2 из последних 3 матчей на своем поле
  • В 5 из предыдущих 6 очных встреч команд на поле «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В матче первого круга «Мец» отобрал очки у «Лилля» на своем поле, завоевав ничью. Но в этом противостоянии «бордовым» сложно будет претендовать на положительный исход. Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Лилля» и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.93 1.88 1.52 2.54
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:40
Победа команды Лилль в этом матче. Удачи
f4fnxf472a4j
f4fnxf472a4j
вчера в 21:19
Футбольный клуб «Лилль» выиграет матч.
crubvg42kgv2
crubvg42kgv2
вчера в 17:16
Футбольный клуб «Лилль» одержит победу.
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