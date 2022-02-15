«Лилль» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (18.02.2022)

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вчера, 16:59

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на эту встречу: победа «Лилля» идет по коэффициенту 1.40, за ничью выставлена цена 4.40, а победу «Меца» можно сыграть по котировке 9.00.

Также рассмотрим линию голов. Здесь аналитики не отдают предпочтение ни одному из возможных исходов – ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) принимаются по одинаковым котировкам 1.90.

Форма команд

Действующий чемпион Лиги 1 плохо проводит защиту титула. На данный момент «Лилль» сигнализирует лишь с десятой строчки рейтинга, установив такие цифры по ходу сезона: девять побед, восемь ничьих и семь поражений.

При этом «доги» допустили три проигрыша в пяти прошлых турах, упустив возможность подобраться к зоне еврокубков. После неудачной игры с ПСЖ на домашней арене (1:5) «Лилль» добился сложной победы в гостях у «Монпелье» (1:0).

«Мец» расположился в зоне прямого вылета на 19-й позиции. У «бордовых» в активе 20 баллов, которые они заработали за счет четырех побед и восьми мировых встреч, при 12-и поражениях.

Отметим, что за три предыдущих тура «Мец» взял лишь одно очко, сыграв вничью с «Труа». Также в данной серии клуб уступил «Ницце» (0:2) и «Марселю» (1:2).

Информация для ставок

«Мец» сыграл на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1

«Лилль» побеждал «Мец» в 2 из последних 3 матчей на своем поле

В 5 из предыдущих 6 очных встреч команд на поле «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В матче первого круга «Мец» отобрал очки у «Лилля» на своем поле, завоевав ничью. Но в этом противостоянии «бордовым» сложно будет претендовать на положительный исход. Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Лилля» и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.