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«Лилль» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2022)

сегодня, 13:19
Лилль

Ставки букмекеров

«Лилль» фаворит в предстоящем матче, по мнению букмекеров. Победа хозяев поля в линии БК Лига Ставок принимается по коэффициенту 1.70. На ничью можно поставить по котировке 4.00, а победа «Осера» оценивается в 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.085.06
Лига Ставок 1.73 4.00 4.80
1XBET 1.78 3.98 4.96

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативной игры. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Лилль» плохо провел прошлый сезон чемпионата Франции, лишившись возможности сыграть в еврокубках. Неудачи «догов» повлекли за собой смену главного тренера, которым стал Пауло Фонсека.

С новым наставником экс-чемпион французской лиги провел четыре контрольных матча. В них зафиксирована минимальная победа над испанским «Кадисом» (1:0), проигрыш «Эспаньолу» (0:2) и результативная ничья против «Лас-Пальмас».

«Осер» занял третье место второго дивизиона в прошлом сезоне, получив право сыграть в турнире за повышение в классе. После успешного противостояния с «Сошо», который был обыгран по пенальти (1:0), «Осер» дважды сыграл вничью с «Сент-Этьеном», а затем вновь оказался сильней оппонента в по 11-метровым ударам.

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Осера»
  • «Лилль» выиграл 2 из прошлых 4 домашних поединков с соперником
  • «Лилль» сыграла на ТБ(2,5) гола в двух последних домашних матчах лиги

Прогноз

«Лилль» начнет новый сезон с домашнего поединка, получив колоссальную поддержку своих болельщиков. С учетом того, что «Осер» заметно уступает хозяевам в классе, рекомендуем сыграть победу «Лилля» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.07 1.85 1.59 2.50
Лига Ставок 2.80 1.42 1.92 1.86 1.52 2.50
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:09
«Лилль» по своему классу и составу превосходит «Осер», который еще должен привыкнуть к уровню Лиги 1. Тем более в первом матче нового сезона «доги» любыми способами вырвут победу у соперника и заберут важные 3 очка.
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