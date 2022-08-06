«Лилль» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2022)

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сегодня, 13:19

Ставки букмекеров

«Лилль» фаворит в предстоящем матче, по мнению букмекеров. Победа хозяев поля в линии БК Лига Ставок принимается по коэффициенту 1.70. На ничью можно поставить по котировке 4.00, а победа «Осера» оценивается в 4.50.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативной игры. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Лилль» плохо провел прошлый сезон чемпионата Франции, лишившись возможности сыграть в еврокубках. Неудачи «догов» повлекли за собой смену главного тренера, которым стал Пауло Фонсека.

С новым наставником экс-чемпион французской лиги провел четыре контрольных матча. В них зафиксирована минимальная победа над испанским «Кадисом» (1:0), проигрыш «Эспаньолу» (0:2) и результативная ничья против «Лас-Пальмас».

«Осер» занял третье место второго дивизиона в прошлом сезоне, получив право сыграть в турнире за повышение в классе. После успешного противостояния с «Сошо», который был обыгран по пенальти (1:0), «Осер» дважды сыграл вничью с «Сент-Этьеном», а затем вновь оказался сильней оппонента в по 11-метровым ударам.

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Осера»

«Лилль» выиграл 2 из прошлых 4 домашних поединков с соперником

«Лилль» сыграла на ТБ (2,5) гола в двух последних домашних матчах лиги

Прогноз

«Лилль» начнет новый сезон с домашнего поединка, получив колоссальную поддержку своих болельщиков. С учетом того, что «Осер» заметно уступает хозяевам в классе, рекомендуем сыграть победу «Лилля» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.