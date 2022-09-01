«Лион» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (03.09.2022)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.33, который выставлен за победу «Лиона», делает хозяев очевидным фаворитом предстоящего поединка. Поставить на ничью можно по котировке 6.10, а победа «Анже» играется по цене 9.50.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды продемонстрируют результативную игру. Поставить на ТБ (2,5) гола предложено по котировке 1.41, ТМ(2,5) – 2.55.

Форма команд

«Лион» находится в группе лидеров, занимая четвертое место турнирной таблицы. В отличие от лидирующей тройки, команда сыграла только четыре матча в новом сезоне Лиги 1.

После ничейной встречи на поле «Реймса» (1:1), где «ткачи» не воспользовались численным преимуществом, команда добилась непростой победы над «Осером» в домашней игре (2:1).

«Анже» среди уходящей недели продлил серию проигрышей в чемпионате до трех туров. Клуб неудачно выступил в домашней встрече против «Реймса», позволив сопернику забить четыре гола. Как итог, «Анже» опустила на предпоследнее место рейтинга с двумя очками на счету.

Информация для ставок

«Лион» побеждал в 7 последних матчах Лиги 1

Ставка ТБ (2,5) прошла в 8 прошлых домашних матчах «Лиона» в чемпионате

(2,5) прошла в 8 прошлых домашних матчах «Лиона» в чемпионате «Лион» выиграл в 4 предыдущих домашних матчах с «Анже»

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