Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Лион» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (03.09.2022)

вчера, 15:46
Анже

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.33, который выставлен за победу «Лиона», делает хозяев очевидным фаворитом предстоящего поединка. Поставить на ничью можно по котировке 6.10, а победа «Анже» играется по цене 9.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.336.199.09
Лига Ставок 1.31 6.00 9.20
Мелбет 1.33 6.20 9.70
1XBET 1.33 6.20 9.70

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды продемонстрируют результативную игру. Поставить на ТБ(2,5) гола предложено по котировке 1.41, ТМ(2,5) – 2.55.

Форма команд

«Лион» находится в группе лидеров, занимая четвертое место турнирной таблицы. В отличие от лидирующей тройки, команда сыграла только четыре матча в новом сезоне Лиги 1.

После ничейной встречи на поле «Реймса» (1:1), где «ткачи» не воспользовались численным преимуществом, команда добилась непростой победы над «Осером» в домашней игре (2:1).

«Анже» среди уходящей недели продлил серию проигрышей в чемпионате до трех туров. Клуб неудачно выступил в домашней встрече против «Реймса», позволив сопернику забить четыре гола. Как итог, «Анже» опустила на предпоследнее место рейтинга с двумя очками на счету.

Информация для ставок

  • «Лион» побеждал в 7 последних матчах Лиги 1
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 8 прошлых домашних матчах «Лиона» в чемпионате
  • «Лион» выиграл в 4 предыдущих домашних матчах с «Анже»

Прогноз

«Анже» находится в кризисе, чем обязательно должен пользоваться «Лион», который стабильно обыгрывает грядущего соперника. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 2.27 1.70
Лига Ставок 2.70 1.45 2.16 1.67
Мелбет 2.69 1.42
1XBET 2.69 1.42
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:39
Хозяева выиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 