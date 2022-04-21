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«Лион» — «Монпелье». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 16:11
Монпелье

Форма команд

«Лион» остается в борьбе за еврокубки, базируясь на восьмом месте чемпионата Франции. За 33 встречи в текущем розыгрыше Лиги 1 клуб установил следующие показатели успешности: 13 выигранных матчей, 11 ничейных противостояний и девять поражений.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.808.23
Фонбет 1.35 5.40 7.90
Мелбет 1.39 5.65 8.20
1XBET 1.39 5.65 8.20
BetBoom 1.36 5.60 8.50

В минувшем туре первенства «Лион» плохо сыграл на поле «Бреста», уступив со счетом 1:2. Прежде клуб не проигрывал в национальном чемпионате на протяжении четырех поединков.

«Монпелье» уже лишен должной турнирной мотивации. Команда находится на 11-й строчке турнирной таблицы, имея комфортное преимущество над зоной вылета. В общей сложности в этом сезоне «паладины» заработали 42 балла: 12 викторий, шесть ничьих и 15 проигрышей от соперников.

Выделим, что три из прошлых четырех матчей в Лиге 1 футболисты «Монпелье» проиграли – в предыдущем туре «Лансу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Лион» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1
  • «Лион» сыграл на ТБ(2,5) в 3 предыдущих домашних поединках чемпионата
  • «Монпелье» не забивал голы в 5 из последних 7 матчей Лиги 1

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев, статистику и плохую форму гостей, рекомендуем ставку на победу «Лиона» с форой (-1) гол. Такое пари букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.46 2.29 1.69
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 2.74 1.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:43
Победа команды хозяев с Азиатской форой (-1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Команды подходят к этому противостоянию совершенно с разной турнирной мотивацией. Лион всеми силами пытается вскочить в первую пятёрку и как минимум завоевать право представлять Францию в Еврокубках на следующий сезон. Монпелье уже ничего не светит в турнире, ведь команда обезопасила себя от вылета, и совершенно не имеет шансов на попадание в Европу. Исходя из ряда факторов, я бы предложил сыграть ставку на победу Лиона, с преимуществом не менее чем в два мяча.
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