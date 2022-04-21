«Лион» — «Монпелье». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

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вчера, 16:11

Форма команд

«Лион» остается в борьбе за еврокубки, базируясь на восьмом месте чемпионата Франции. За 33 встречи в текущем розыгрыше Лиги 1 клуб установил следующие показатели успешности: 13 выигранных матчей, 11 ничейных противостояний и девять поражений.

В минувшем туре первенства «Лион» плохо сыграл на поле «Бреста», уступив со счетом 1:2. Прежде клуб не проигрывал в национальном чемпионате на протяжении четырех поединков.

«Монпелье» уже лишен должной турнирной мотивации. Команда находится на 11-й строчке турнирной таблицы, имея комфортное преимущество над зоной вылета. В общей сложности в этом сезоне «паладины» заработали 42 балла: 12 викторий, шесть ничьих и 15 проигрышей от соперников.

Выделим, что три из прошлых четырех матчей в Лиге 1 футболисты «Монпелье» проиграли – в предыдущем туре «Лансу» (0:2).

Информация для ставок

«Лион» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

«Лион» сыграл на ТБ (2,5) в 3 предыдущих домашних поединках чемпионата

(2,5) в 3 предыдущих домашних поединках чемпионата «Монпелье» не забивал голы в 5 из последних 7 матчей Лиги 1

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев, статистику и плохую форму гостей, рекомендуем ставку на победу «Лиона» с форой (-1) гол. Такое пари букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.53.