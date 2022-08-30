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«Лион» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

сегодня, 15:53
Осер

Ставки букмекеров

«Лион» вне конкуренции в этой игре, по мнению букмекеров. Победа домашней команды в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 1.30, в то время, как за ничью выставлена цена 6.70, а победу «Осера» можно сыграть по котировке 10.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.389.40
Лига Ставок 1.29 6.40 9.40
Мелбет 1.30 6.70 10.50
1XBET 1.30 6.70 10.50

С огромным перекосом в линии букмекера также идут ставки на результативный исход этой встречи. Вариант ТБ(2,5) гола доступен по цене 1.36, ТМ(2,5) – 2.95.

Форма команд

«Лион» сыграл только три матча в чемпионате Франции. Гостевой поединок команды на поле «Лорьяна» был перенесен из-за плохого состояния газона.

Поитогам трех проведенных встреч «ткачи» заработали семь баллов. Сначала им удалось победить «Аяччо» (2:1) и «Труа» (4:1), но затем команда оступилась в гостевой встрече с «Реймсом» (1:1), где ей пришлось отыгрываться.

«Осер» неплохо себя проявил в четырех первых турах Лиги 1. Вернувшись в элитный дивизион, клуб сходу крупно уступил в гостях «Лиллю» (1:4). Но это поражение не отправило команду в кризис.

Затем «Осер» заработал балл в домашней игре с «Анже» (2:2), а в матчах с «Монпелье» (2:1) и «Страсбуром» (1:0) команда заработала шесть очков.

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 6 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле
  • «Лион» сыграл на ТБ(2.5) гола в 7 предыдущих домашних поединках чемпионата
  • «Лион» не проигрывал в 24 и предыдущих 26 матчей против «Осера»

Прогноз

Несмотря на успехи «Осера», именно «Лион» видится очевидным фаворитом этого матча. Команда ударно и результативно проводит поединки на домашней арене. Рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.44 1.60
Лига Ставок 2.45 1.53
Мелбет 2.94 1.36
1XBET 2.94 1.36
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4vmm9y6ue4a2
4vmm9y6ue4a2
сегодня в 19:40
Фаворит матча «Лион»
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