«Лион» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

Ставки букмекеров
«Лион» вне конкуренции в этой игре, по мнению букмекеров. Победа домашней команды в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 1.30, в то время, как за ничью выставлена цена 6.70, а победу «Осера» можно сыграть по котировке 10.50.
|
- : -
завтра, 20:00
С огромным перекосом в линии букмекера также идут ставки на результативный исход этой встречи. Вариант ТБ(2,5) гола доступен по цене 1.36, ТМ(2,5) – 2.95.
Форма команд
«Лион» сыграл только три матча в чемпионате Франции. Гостевой поединок команды на поле «Лорьяна» был перенесен из-за плохого состояния газона.
Поитогам трех проведенных встреч «ткачи» заработали семь баллов. Сначала им удалось победить «Аяччо» (2:1) и «Труа» (4:1), но затем команда оступилась в гостевой встрече с «Реймсом» (1:1), где ей пришлось отыгрываться.
«Осер» неплохо себя проявил в четырех первых турах Лиги 1. Вернувшись в элитный дивизион, клуб сходу крупно уступил в гостях «Лиллю» (1:4). Но это поражение не отправило команду в кризис.
Затем «Осер» заработал балл в домашней игре с «Анже» (2:2), а в матчах с «Монпелье» (2:1) и «Страсбуром» (1:0) команда заработала шесть очков.
Информация для ставок
- «Лион» выиграл 6 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле
- «Лион» сыграл на ТБ(2.5) гола в 7 предыдущих домашних поединках чемпионата
- «Лион» не проигрывал в 24 и предыдущих 26 матчей против «Осера»
Прогноз
Несмотря на успехи «Осера», именно «Лион» видится очевидным фаворитом этого матча. Команда ударно и результативно проводит поединки на домашней арене. Рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.