«Лион» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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сегодня, 15:53

Ставки букмекеров

«Лион» вне конкуренции в этой игре, по мнению букмекеров. Победа домашней команды в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 1.30, в то время, как за ничью выставлена цена 6.70, а победу «Осера» можно сыграть по котировке 10.50.

С огромным перекосом в линии букмекера также идут ставки на результативный исход этой встречи. Вариант ТБ (2,5) гола доступен по цене 1.36, ТМ(2,5) – 2.95.

Форма команд

«Лион» сыграл только три матча в чемпионате Франции. Гостевой поединок команды на поле «Лорьяна» был перенесен из-за плохого состояния газона.

Поитогам трех проведенных встреч «ткачи» заработали семь баллов. Сначала им удалось победить «Аяччо» (2:1) и «Труа» (4:1), но затем команда оступилась в гостевой встрече с «Реймсом» (1:1), где ей пришлось отыгрываться.

«Осер» неплохо себя проявил в четырех первых турах Лиги 1. Вернувшись в элитный дивизион, клуб сходу крупно уступил в гостях «Лиллю» (1:4). Но это поражение не отправило команду в кризис.

Затем «Осер» заработал балл в домашней игре с «Анже» (2:2), а в матчах с «Монпелье» (2:1) и «Страсбуром» (1:0) команда заработала шесть очков.

Информация для ставок

«Лион» выиграл 6 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле

«Лион» сыграл на ТБ (2.5) гола в 7 предыдущих домашних поединках чемпионата

(2.5) гола в 7 предыдущих домашних поединках чемпионата «Лион» не проигрывал в 24 и предыдущих 26 матчей против «Осера»

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