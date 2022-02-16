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«Лорьян» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

вчера, 17:50

Ставки букмекеров

Больше шансов в этой игре эксперты отдают хозяевам поля. Ставки на победу «Лорьяна» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.35, ничья доступна за 3.30, а победа «Монпелье» идет по котировке 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.323.37
Фонбет 2.35 3.30 3.10
Мелбет 2.38 3.50 3.20
1XBET 2.38 3.50 3.20
BetBoom 2.38 3.37 3.17

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.77, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

После длительного кризиса «Лорьян» смог набрать четыре очка за два предыдущих тура. «Морякам» удалось победить на своем поле «Ланс» (2:0), а также не допустить поражения на поле «Монако» (0:0).

Благодаря этим успехам «Лорьян» покинул зону прямого вылета и обосновался на 17-й строчке рейтинга со следующими показателями успешности по ходу сезона: четыре победы, девять ничьих и 11 поражений.

«Монпелье», в отличие от предстоящего оппонента, показал плохие результаты в последних турах французской Лиги 1. У «паладинов» образовалось четыре поражения за пять прошлых матчей, которые откинули команду на 11 место в общем зачете.

В данной серии поединков «Монпелье» набрал лишь три балла, обыграв на своем поле «Монако» (3:2). Но затем последовали проигрыши от «Сент-Этьена» (1:3) и «Лилля» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из прошлых 9 домашних матчей Лиги 1
  • «Лорьян» не выигрывал в 16 из прошлых 17 матчей чемпионата
  • «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) голов в 4 предыдущих выездных поединках чемпионата

Прогноз

«Лорьян» намерен развить успех предыдущих матчей, а «Монпелье» необходимо выбираться из кризиса. Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.89 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:09
Обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:43
Возможен ничейный результат
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