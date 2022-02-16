«Лорьян» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

Ставки букмекеров
Больше шансов в этой игре эксперты отдают хозяевам поля. Ставки на победу «Лорьяна» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.35, ничья доступна за 3.30, а победа «Монпелье» идет по котировке 3.10.
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20 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.77, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
После длительного кризиса «Лорьян» смог набрать четыре очка за два предыдущих тура. «Морякам» удалось победить на своем поле «Ланс» (2:0), а также не допустить поражения на поле «Монако» (0:0).
Благодаря этим успехам «Лорьян» покинул зону прямого вылета и обосновался на 17-й строчке рейтинга со следующими показателями успешности по ходу сезона: четыре победы, девять ничьих и 11 поражений.
«Монпелье», в отличие от предстоящего оппонента, показал плохие результаты в последних турах французской Лиги 1. У «паладинов» образовалось четыре поражения за пять прошлых матчей, которые откинули команду на 11 место в общем зачете.
В данной серии поединков «Монпелье» набрал лишь три балла, обыграв на своем поле «Монако» (3:2). Но затем последовали проигрыши от «Сент-Этьена» (1:3) и «Лилля» (0:1).
Информация для ставок
- «Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из прошлых 9 домашних матчей Лиги 1
- «Лорьян» не выигрывал в 16 из прошлых 17 матчей чемпионата
- «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) голов в 4 предыдущих выездных поединках чемпионата
Прогноз
«Лорьян» намерен развить успех предыдущих матчей, а «Монпелье» необходимо выбираться из кризиса. Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.89 в БК Фонбет.