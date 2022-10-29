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«Лорьян» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

вчера, 14:07
Ницца

Ставки букмекеров

В противостоянии этих команд букмекеры не видят фаворита. Сыграть победу «Лорьяна» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.45, а победа «Ниццы» идет по котировке 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.522.94
Лига Ставок 2.55 3.30 2.90
Мелбет 2.54 3.48 2.98
1XBET 2.54 3.48 2.98

Аналитики также отдают предпочтение низовому формату в поединке. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.79, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лорьян» занимает третье место чемпионата Франции, заработав 27 очков. В 12-и матчах этого сезона клуб продемонстрировал такие результаты: восемь побед, три ничьи и одно поражение.

После победной серии из шести игр футболисты «Лорьяна» дважды кряду сыграли вничью, разделив очки с «Труа» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

«Ницца» занимает 12-е место французской Лиги 1. В текущем сезоне чемпионата клуб накопил 13 баллов, зарекомендовав себя следующим образом: три победных матча, четыре ничьих и пять поражений.

Отметим, что после победной игры против «Труа» (3:2) футболисты «Ниццы» поочередно сыграли вничью с «Осером» (1:1) и «Нантом» (1:1), а на групповой стадии Лиги конференций команда отметилась домашней победой над «Партизаном» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1
  • «Ницца» фиксировала обмен голами в 5 последних матчах всех турниров
  • «Лорьян» и «Ницца» обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

По нашему мнению, у «Лорьяна» и «Ниццы» есть все шансы продемонстрировать результативный футбол. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.41 1.55 1.74 2.06 1.39 2.95
Мелбет 1.83 2.14
1XBET 1.83 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:44
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:38
Гости не проиграют !
Гость
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