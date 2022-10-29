«Лорьян» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

В противостоянии этих команд букмекеры не видят фаворита. Сыграть победу «Лорьяна» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.45, а победа «Ниццы» идет по котировке 2.80.

Аналитики также отдают предпочтение низовому формату в поединке. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лорьян» занимает третье место чемпионата Франции, заработав 27 очков. В 12-и матчах этого сезона клуб продемонстрировал такие результаты: восемь побед, три ничьи и одно поражение.

После победной серии из шести игр футболисты «Лорьяна» дважды кряду сыграли вничью, разделив очки с «Труа» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

«Ницца» занимает 12-е место французской Лиги 1. В текущем сезоне чемпионата клуб накопил 13 баллов, зарекомендовав себя следующим образом: три победных матча, четыре ничьих и пять поражений.

Отметим, что после победной игры против «Труа» (3:2) футболисты «Ниццы» поочередно сыграли вничью с «Осером» (1:1) и «Нантом» (1:1), а на групповой стадии Лиги конференций команда отметилась домашней победой над «Партизаном» (2:1).

Информация для ставок

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1

«Ницца» фиксировала обмен голами в 5 последних матчах всех турниров

«Лорьян» и «Ницца» обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

По нашему мнению, у «Лорьяна» и «Ниццы» есть все шансы продемонстрировать результативный футбол. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.