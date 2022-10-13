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«Лорьян» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.10.2022)

вчера, 11:55
Лорьян

Ставки букмекеров

«Лорьян» считается умеренным фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Вероятность победы «Реймса» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 3.10, а ничья идет по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.523.27
Лига Ставок 2.34 3.45 3.10
Мелбет 2.29 3.70 3.24
1XBET 2.29 3.70 3.24

Также эксперты небольшое преимущество отводят низовому исходу в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» демонстрирует превосходные результаты в чемпионате Франции. Победная серия команды длится шесть туров, что позволило клубу обосноваться на втором месте рейтинга. В последнем туре Лиги 1 футболисты «Лорьяна» в волевом стиле одолели на выезде «Брест» (2:1), вновь проявив себя в атаке.

«Реймс» такими успехами похвастаться не может. Команда занимает 15-е место турнирной таблицы, имея в активе только одну победу. После поражений в противостояниях с «Тулузой» (0:1) и «Монако» (0:3) футболисты «Реймса» провели два ничейных противостояний, разделив очки с «Труа» (2:2) и ПСЖ (0:0).

Информация для ставок

  • «Лорьян» выиграл все 4 домашних матча в Лиге 1
  • «Реймс» проиграл в 3 из прошлых 4 матчей на поле «Лорьяна»
  • «Лорьян» забивал минимум два гола в 5 прошлых турах лиги

Прогноз

«Лорьян» сыграет при поддержке своих трибун, находясь в отличной форме. А вот «Реймс» в текущем розыгрыше Лиги 1 не может похвастаться стабильностью. Поэтому, рекомендуем поставить на хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.42 2.05 1.86 1.60 2.48
Лига Ставок 2.80 1.42 1.92 1.86 1.52 2.48
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.03 1.91
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:31
Победа хозяев !
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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