«Лорьян» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.10.2022)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

«Лорьян» считается умеренным фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Вероятность победы «Реймса» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 3.10, а ничья идет по котировке 3.40.

Также эксперты небольшое преимущество отводят низовому исходу в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» демонстрирует превосходные результаты в чемпионате Франции. Победная серия команды длится шесть туров, что позволило клубу обосноваться на втором месте рейтинга. В последнем туре Лиги 1 футболисты «Лорьяна» в волевом стиле одолели на выезде «Брест» (2:1), вновь проявив себя в атаке.

«Реймс» такими успехами похвастаться не может. Команда занимает 15-е место турнирной таблицы, имея в активе только одну победу. После поражений в противостояниях с «Тулузой» (0:1) и «Монако» (0:3) футболисты «Реймса» провели два ничейных противостояний, разделив очки с «Труа» (2:2) и ПСЖ (0:0).

Информация для ставок

«Лорьян» выиграл все 4 домашних матча в Лиге 1

«Реймс» проиграл в 3 из прошлых 4 матчей на поле «Лорьяна»

«Лорьян» забивал минимум два гола в 5 прошлых турах лиги

Прогноз

«Лорьян» сыграет при поддержке своих трибун, находясь в отличной форме. А вот «Реймс» в текущем розыгрыше Лиги 1 не может похвастаться стабильностью. Поэтому, рекомендуем поставить на хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.65.