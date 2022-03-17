«Лорьян» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1

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вчера, 15:38

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой дуэли букмекеры видят гостевую команду. Поставить на победу «Страсбура» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. В тоже время шансы «Лорьяна» оформить викторию оцениваются в 3.30, а за ничью выставлена цена 3.40.

Также аналитики склоняются к низовому формату в данном противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лорьян», заработавший 27 очков, занимает 17-е место чемпионата. Клуб опережает зону прямого вылета на четыре бала, установив следующие результаты по ходу сезона: шесть побед, девять ничейных игр и 13 поражений.

Выделим, что два из последних трех матчей в Лиге 1 футболисты «Лорьяна» выиграли. Им удалось переиграть «Брест» (1:0) и «Клермон» (2:0), между чем было зафиксировано крупное фиаско дома от «Лиона» (1:4).

«Страсбур» идет на пятой позиции рейтинга, пополнив счет на 47 очков. Клуб по ходу текущего розыгрыша Лиги 1 13 раз выходил победителем, восемь раз делил очки с оппонентами и семь раз им уступал.

При этом «Страсбур» находится на серии из пяти туров без поражений (3 ничьи и 2 победы), а неделей ранее команда организовала домашнюю викторию над «Монако» (1:0).

Информация для ставок

«Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) голов в 5 из последних 6 матчей Лиги 1

«Страсбур» обеспечил выигрыш ставки ТМ(2,5) в 6 из прошлых 6 поединков чемпионата

«Лорьян» не выигрывал в 9 из прошлых 10 матчей на своем поле

Прогноз

«Страсбур» намного сильней сейчас и вполне заслуженно претендует на место в призовой тройке. Поэтому, в этом матче предлагаем пари на гостей с нулевой форой, которое в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.60.