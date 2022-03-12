«Мец» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

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сегодня, 11:49

Ставки букмекеров

Больше шансов в этой игре у гостей – так считают букмекеры. Поставить на победу «Ланса» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.95, а вероятность успеха «Меца» оценивается в 3.96. За ничью предложена котировка 3.50.

Также аналитики считают, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Ставки ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.74, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Мец» базируется в группе аутсайдеров, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. По ходу сезона «бордовые» заработали 22 балла, одержав четыре победы и десять ничьих в чемпионате.

Еще в 13 матчах лиги «Мец» уступал своим соперникам, а в предыдущем туре было зафиксировано поражение от «Сент-Этьена» (0:1), которому предшествовали две ничьи – «Нант» (0:0) и «Лилль» (0:0).

«Ланс» находится на экваторе рейтинга Лиги 1, занимая десятое место. В активе клуба 40 очков, которые он получил за счет 11 побед и семи ничьих в чемпионате Франции.

В минувшем туре первенства «Ланс» допустил девятое поражение, уступив «Бресту» (0:1), ходя прежде команда выдала серию из трех успешных игр: «Анже» (2:1), «Лион» (1:1) и «Бордо» (3:2).

Информация для ставок

«Мец» не побеждал в 20 из последних 21 домашних матчей Лиги 1

«Мец» не забивал голы в 5 из прошлых 6 туров чемпионата

В матче первого круга «Ланс» разгромил «Мец» на домашней арене (4:1)

Прогноз

В этом матче стоит воспользоваться ставкой на нулевую фору «Ланса». В линии букмекерской компании Фонбет такое пари идет по коэффициенту 1.45.