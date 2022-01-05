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«Мец» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

05 января 2022, 19:05

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская компания Фонбет, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Страсбура» можно сыграть по коэффициенту 1.90, ничья доступна по цене 3.70, а победа «Меца» идет по котировке 4.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.883.861.79
Фонбет 4.70 3.80 1.75
Мелбет 4.80 3.92 1.81
BetBoom 4.82 3.82 1.77

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) отмечен по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.99.

Форма команд

Клуб «Мец» занимает 18-е место в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета только за счет дополнительных параметров. В 19-и сыгранных турах «бордовы» смогли одержать три победы и семь ничьих, потерпев девять поражений.

При этом футболисты «Меца» неплохо себя проявили в двух прошлых турах, набрав четыре из шести возможных баллов. После домашней победы над «Лорьяном» (4:1) команда отобрала очки в гостях у «Лиона» (1:1).

«Страсбур» базируется на экваторе рейтинга Лиги 1, занимая десятое место. По ходу проведения чемпионата Франции команда семь раз обыграла своих соперников, пять раз сыграла вничью и допустила шесть проигрышей.

В минувшем туре Лиги 1 «Страсбур» не смог набрать очки в домашней игре с «Марселем» (0:2), хотя прежде команда оформила две виктории подряд – над «Ниццей» (3:0) и «Бордо» (5:2).

Информация для ставок

  • В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Меца» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Мец» побеждал «Страсбур» в 4 из последних 5 матчей на своем поле
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) в 3 последних очных встречах

Прогноз

«Мец» неплохо себя проявил в прошлых турах, показав, что команда выбирается из кризиса. «Страсбур», в свою очередь, считается фаворитом этой встречи, поэтому гости должны активничать в атаке. Учитывая это, предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.99 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.95 1.95 1.52 2.70
Мелбет 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
05 января в 20:38
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
05 января в 19:12
Гости не проиграют
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