«Мец» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

Ставки букмекеров
Согласно линии, которую открыла букмекерская компания Фонбет, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Страсбура» можно сыграть по коэффициенту 1.90, ничья доступна по цене 3.70, а победа «Меца» идет по котировке 4.10.
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завтра, 17:00
Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) отмечен по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.99.
Форма команд
Клуб «Мец» занимает 18-е место в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета только за счет дополнительных параметров. В 19-и сыгранных турах «бордовы» смогли одержать три победы и семь ничьих, потерпев девять поражений.
При этом футболисты «Меца» неплохо себя проявили в двух прошлых турах, набрав четыре из шести возможных баллов. После домашней победы над «Лорьяном» (4:1) команда отобрала очки в гостях у «Лиона» (1:1).
«Страсбур» базируется на экваторе рейтинга Лиги 1, занимая десятое место. По ходу проведения чемпионата Франции команда семь раз обыграла своих соперников, пять раз сыграла вничью и допустила шесть проигрышей.
В минувшем туре Лиги 1 «Страсбур» не смог набрать очки в домашней игре с «Марселем» (0:2), хотя прежде команда оформила две виктории подряд – над «Ниццей» (3:0) и «Бордо» (5:2).
Информация для ставок
- В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Меца» сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Мец» побеждал «Страсбур» в 4 из последних 5 матчей на своем поле
- Команды сыграли на ТБ(2,5) в 3 последних очных встречах
Прогноз
«Мец» неплохо себя проявил в прошлых турах, показав, что команда выбирается из кризиса. «Страсбур», в свою очередь, считается фаворитом этой встречи, поэтому гости должны активничать в атаке. Учитывая это, предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.99 в БК Фонбет.