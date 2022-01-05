«Мец» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

1641398719

05 января 2022, 19:05

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская компания Фонбет, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Страсбура» можно сыграть по коэффициенту 1.90, ничья доступна по цене 3.70, а победа «Меца» идет по котировке 4.10.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) отмечен по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.99.

Форма команд

Клуб «Мец» занимает 18-е место в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета только за счет дополнительных параметров. В 19-и сыгранных турах «бордовы» смогли одержать три победы и семь ничьих, потерпев девять поражений.

При этом футболисты «Меца» неплохо себя проявили в двух прошлых турах, набрав четыре из шести возможных баллов. После домашней победы над «Лорьяном» (4:1) команда отобрала очки в гостях у «Лиона» (1:1).

«Страсбур» базируется на экваторе рейтинга Лиги 1, занимая десятое место. По ходу проведения чемпионата Франции команда семь раз обыграла своих соперников, пять раз сыграла вничью и допустила шесть проигрышей.

В минувшем туре Лиги 1 «Страсбур» не смог набрать очки в домашней игре с «Марселем» (0:2), хотя прежде команда оформила две виктории подряд – над «Ниццей» (3:0) и «Бордо» (5:2).

Информация для ставок

В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Меца» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Мец» побеждал «Страсбур» в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Команды сыграли на ТБ (2,5) в 3 последних очных встречах

Прогноз