«Монако» — «Лион». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:33

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех команд букмекеры расценивают практически поровну. Поставить на победу «Монако» контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.50, против котировки 2.70 на возможный успех «Лиона». При этом заключить пари на ничью можно по цене 3.40.

Если рассматривать линию на голы, то здесь очевидное предпочтение аналитиков на стороне результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Монако» неудачно начал сезон в Лиге 1, заработав только восемь очков за шесть стартовых туров. Но постепенно команда наладила игру, особенно в защите. Так в предыдущем поединке чемпионата была оформлена гостевая победа над «Ниццой» (1:0), а на групповой стадии Лиги Европы «Монако» победил в гостях «Црвену Звезду» (1:0).

«Лион» занимает четвертое место чемпионата, пополнив свой счет на 13 очков. Среди уходящей недели команда зафиксировала первое поражение в лиге, уступив неожиданно в гостях «Лорьяну» (1:3). Прежде футболисты «Лиона» одержали четыре победы и ничью в Лиге 1, забив в общей сложности 15 очков.

Информация для ставок

«Монако» забивал минимум два гола в 5 из последних 6 домашних матчей с «Лионом»

«Лион» проиграл 3 из предыдущих 5 матчей на поле «Монако»

«Монако» не пропускал голы в 2 последних матчах всех турниров

Прогноз

«Монако» наладил игру в защите, чего не скажешь про «Лион», который в прошлом туре чемпионата Франции пропустил трижды от «Лорьяна». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.