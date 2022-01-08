«Нант» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

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вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили шансы команд в этой встрече такими ставками: победа «Нанта» идет в линии по коэффициенту 3.52, ничья доступна по цене 3.24, а победа «Монако» котируется в 2.24.

В линии голов эксперты отдают предпочтение умеренной результативности. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Нант» одержал три победы кряду в чемпионате Франции. Эти успехи позволили команде взобраться на седьмое место в общем зачете, а также сократить отставание от зоны еврокубков до двух баллов.

Футболисты «Нанта» успешно провели матчи против «Лорьяна» (1:0), «Ланса» (3:2) и «Сент-Этьена» (1:0), а в 1/16 финала Кубка Франции «канарейки» переиграли клуб «Витр» на домашней арене с минимальным счетом.

«Монако» сменил главного тренера, которым стал Филипп Клеман. Еще под руководством Нико Ковача клуб из княжества одержал три победы в четырех минувших турах Лиги 1, обосновавшись на шестом месте турнирной таблицы.

В последнем туре чемпионата «Монако» в волевом стиле одолел на домашней арене «Ренн» (2:1), а в кубковых соревнованиях команда без особых трудностей победил «Кевийи Руан» на выезде (3:1).

Информация для ставок

«Монако» побеждал в 3 прошлых гостевых матчах против «Нанта»

«Нант» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей Лиги 1

Соперники обменивались голами в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

«Нант» сейчас в отличной форме, которая позволяет хозяевам рассчитывать на очки в предстоящей игре. «Монако» тоже набрал обороты и пытается настигнуть лидеров турнирной таблицы. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.