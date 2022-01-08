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«Нант» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили шансы команд в этой встрече такими ставками: победа «Нанта» идет в линии по коэффициенту 3.52, ничья доступна по цене 3.24, а победа «Монако» котируется в 2.24.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.683.232.27
Фонбет 3.60 3.20 2.20
BetBoom 3.57 3.27 2.24

В линии голов эксперты отдают предпочтение умеренной результативности. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Нант» одержал три победы кряду в чемпионате Франции. Эти успехи позволили команде взобраться на седьмое место в общем зачете, а также сократить отставание от зоны еврокубков до двух баллов.

Футболисты «Нанта» успешно провели матчи против «Лорьяна» (1:0), «Ланса» (3:2) и «Сент-Этьена» (1:0), а в 1/16 финала Кубка Франции «канарейки» переиграли клуб «Витр» на домашней арене с минимальным счетом.

«Монако» сменил главного тренера, которым стал Филипп Клеман. Еще под руководством Нико Ковача клуб из княжества одержал три победы в четырех минувших турах Лиги 1, обосновавшись на шестом месте турнирной таблицы.

В последнем туре чемпионата «Монако» в волевом стиле одолел на домашней арене «Ренн» (2:1), а в кубковых соревнованиях команда без особых трудностей победил «Кевийи Руан» на выезде (3:1).

Информация для ставок

  • «Монако» побеждал в 3 прошлых гостевых матчах против «Нанта»
  • «Нант» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
  • Соперники обменивались голами в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

«Нант» сейчас в отличной форме, которая позволяет хозяевам рассчитывать на очки в предстоящей игре. «Монако» тоже набрал обороты и пытается настигнуть лидеров турнирной таблицы. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.74 2.21 1.39 3.18
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Все комментарии
sjmxwmmc7e8f
sjmxwmmc7e8f
вчера в 17:31
Тотал меньше 2.5 сыграет.
Gahi
Gahi
вчера в 12:12
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
fr684v7u8tuz
fr684v7u8tuz
вчера в 11:51
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
teu3tsvvwze3
teu3tsvvwze3
вчера в 11:51
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Игра на три результата
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