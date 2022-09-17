«Ницца» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Ниццу» фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.61. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Анже» играется по котировке 5.50.

Также аналитики склоняются к тому, что «Ницца» и «Анже» покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.91, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Ницца» занимает 12-е место чемпионата Франции, заработав восемь очков за семь туров. Команда успешно выступила в матчах с «Лиллем» (2:1) и «Аяччо» (1:0), между которыми было зафиксировано третье поражение в лиге – дома от «Монако» (1:0).

Параллельно футболисты «Ниццы» играют в Лиге конференций УЕФА , где команда начала групповую стадию с двух ничейных встреч – дома с «Кельном» (1:1) и на выезде с «Партизаном» (1:1).

«Анже» находится в зоне вылета на 19-м месте турнирной таблице. Единственную победу в этом сезоне клуб одержал в прошлом туре, одолев на своем поле «Монпелье». Прежде футболисты «Анже» зафиксировали четыре поражения в чемпионате Франции, и дважды сыграли вничью со своими соперниками.

Информация для ставок

«Анже» проиграл 4 из 7 матчей чемпионата Франции

«Анже» не выигрывал в последних 13 гостевых поединках лиги

«Ницца» выигрывала в 4 прошлых матчах лиги против «Анже»

Прогноз

Мы считаем, что «Анже» не сможет набрать очки в этой игре. «Ницца» стабильно обыгрывает своего соперника, который очень плохо проводит гостевые поединки чемпионата. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.