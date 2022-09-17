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«Ницца» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

вчера, 11:19
Ницца

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Ниццу» фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.61. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Анже» играется по котировке 5.50.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ницца
Анже
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
0 : 1
завершен
сегодня, 16:00
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.065.55
Лига Ставок 1.64 4.00 5.00
Мелбет 1.65 4.08 5.61
1XBET 1.76 4.08 4.96

Также аналитики склоняются к тому, что «Ницца» и «Анже» покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.91, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Ницца» занимает 12-е место чемпионата Франции, заработав восемь очков за семь туров. Команда успешно выступила в матчах с «Лиллем» (2:1) и «Аяччо» (1:0), между которыми было зафиксировано третье поражение в лиге – дома от «Монако» (1:0).

Параллельно футболисты «Ниццы» играют в Лиге конференций УЕФА, где команда начала групповую стадию с двух ничейных встреч – дома с «Кельном» (1:1) и на выезде с «Партизаном» (1:1).

«Анже» находится в зоне вылета на 19-м месте турнирной таблице. Единственную победу в этом сезоне клуб одержал в прошлом туре, одолев на своем поле «Монпелье». Прежде футболисты «Анже» зафиксировали четыре поражения в чемпионате Франции, и дважды сыграли вничью со своими соперниками.

Информация для ставок

  • «Анже» проиграл 4 из 7 матчей чемпионата Франции
  • «Анже» не выигрывал в последних 13 гостевых поединках лиги
  • «Ницца» выигрывала в 4 прошлых матчах лиги против «Анже»

Прогноз

Мы считаем, что «Анже» не сможет набрать очки в этой игре. «Ницца» стабильно обыгрывает своего соперника, который очень плохо проводит гостевые поединки чемпионата. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.97 1.93 1.53 2.65
Лига Ставок 2.90 1.38 1.96 1.79 1.55 2.34
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.74 2.22
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:42
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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