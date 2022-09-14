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«Осер» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (16.09.2022)

вчера, 16:29
Осер

Ставки букмекеров

Эксперты поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Поставить на победу «Осера» можно по коэффициенту 2.65, а победа «Лорьяна» идет по котировке 2.70. При этом вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.753.502.68
Лига Ставок 2.75 3.35 2.70
Мелбет 2.77 3.58 2.66
1XBET 2.77 3.58 2.66

Также букмекер минимальное предпочтение отдают результативному исходу в этом противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Осер» занимает 14-е место в чемпионате Франции, заработав шесть очков за семь сыгранных туров. В трех прошлых поединках лиги команда не отличалась положительными результатами, последовательно уступив «Ренну» (0:5), «Марселю» (0:2) и «Лиону» (1:2).

«Лорьян» отлично начал этот сезон французской Лиги 1. К дежурному туру клуб подходит на четвертом месте рейтинга, набрав 16 баллов. После дебютного поражения в чемпионате, которое случилось на поле «Ланса» (2:5), футболисты «Лорьяна» поочередно победили «Аяччо» (1:0), «Лион» (3:1) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

  • «Осер» не проигрывал в 9 прошлых матчах с «Лорьяном» на своем поле
  • «Лорьян» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей Лиги 1
  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Осер» в этом матче настроен прервать череду неудач, а «Лорьян» находится в превосходной форме. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.96 1.94 1.54 2.64
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:55
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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