«Осер» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (16.09.2022)

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вчера, 16:29

Ставки букмекеров

Эксперты поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Поставить на победу «Осера» можно по коэффициенту 2.65, а победа «Лорьяна» идет по котировке 2.70. При этом вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 3.40.

Также букмекер минимальное предпочтение отдают результативному исходу в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Осер» занимает 14-е место в чемпионате Франции, заработав шесть очков за семь сыгранных туров. В трех прошлых поединках лиги команда не отличалась положительными результатами, последовательно уступив «Ренну» (0:5), «Марселю» (0:2) и «Лиону» (1:2).

«Лорьян» отлично начал этот сезон французской Лиги 1. К дежурному туру клуб подходит на четвертом месте рейтинга, набрав 16 баллов. После дебютного поражения в чемпионате, которое случилось на поле «Ланса» (2:5), футболисты «Лорьяна» поочередно победили «Аяччо» (1:0), «Лион» (3:1) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

«Осер» не проигрывал в 9 прошлых матчах с «Лорьяном» на своем поле

«Лорьян» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей Лиги 1

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Осер» в этом матче настроен прервать череду неудач, а «Лорьян» находится в превосходной форме. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.