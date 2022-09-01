«Осер» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (03.09.2022)

1662034910

вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Осера» идет по коэффициенту 4.50, за ничью предложена цена 4.00, а победу «Марселя» можно сыграть по котировке 1.80. Как видим, гости умеренный фаворит.

Также аналитики конторы считают, что команды проведут результативную встречу. ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Осер» находится на девятом месте чемпионата, заработав семь очков в пяти стартовых турах. В последнем матче чемпионата команда зафиксировала второе поражение, уступив в гостях «Лиону» (1:2).

До этого футболисты «Осера» провели успешные матчи против «Страсбура» (1:0) и «Монпелье» (2:1), одержав победы с минимальным преимуществом в счете.

«Марсель» входит в список трех команд, набравших по 13 очков в пяти первых матчах чемпионата Франции. Среди уходящей недели команда с минимальным счетом одолела на домашней арене «Клермон» (1:0).

Отметим, что «Марсель» располагает одной из самых надежных защит лиги, которая допустила только три пропущенных гола.

Информация для ставок

«Осер» забивал и пропускал голы в 4 из 5 матчей чемпионата

«Марсель» выиграл в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1

«Марсель» не проигрывал в 7 предыдущих матчах против «Осера»

Прогноз

«Осер» достойно провел первые пять матчей чемпионата Франции, забив в четырех из пяти поединков. С учетом того, что хозяев будут поддерживать домашние трибуны, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.