«Осер» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Ниццу» умеренным фаворитом, предлагая поставить на победу гостей по коэффициенту 2.12. Ставки на ничью оцениваются в 3.50, а победа «Осера» идет по котировке 3.55.

Аналитики также считают, что «Осер» и «Ницца» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Осер» заработал восемь очков, расположившись на 16-м месте рейтинга Лиги 1. В активе команды две победы и две ничьи при шести поражениях в пассиве. После ничейного матча с «Брестом» (1:1) футболисты «Осера» уступили в гостях «Клермону» (1:2).

«Ницца» одержала третью победу в прошлом туре чемпионата, одолев на домашней арене «Труа» (3:2). Прежде команда поочередно уступила ПСЖ (1:2) и «Анже» (0:1), обосновавшись в рейтинге на 13-м месте. Выделим, что в последнем матче Лиги конференций УЕФА «Ницца» сенсационно проиграла на своем поле «Словацко» (1:2).

Информация для ставок

«Ницца» выиграла в 3 из прошлых 4 матчей против «Осера»

«Осер» проиграл в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата Франции

«Осер» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

«Ницца» существенно сильней «Осера», который угодил в затяжной кризис. Поэтому, в этом матче предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.