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«Осер» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

вчера, 11:04
Ницца

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Ниццу» умеренным фаворитом, предлагая поставить на победу гостей по коэффициенту 2.12. Ставки на ничью оцениваются в 3.50, а победа «Осера» идет по котировке 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.613.542.16
Лига Ставок 3.60 3.50 2.10
Мелбет 3.76 3.66 2.10
1XBET 3.76 3.66 2.10

Аналитики также считают, что «Осер» и «Ницца» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Осер» заработал восемь очков, расположившись на 16-м месте рейтинга Лиги 1. В активе команды две победы и две ничьи при шести поражениях в пассиве. После ничейного матча с «Брестом» (1:1) футболисты «Осера» уступили в гостях «Клермону» (1:2).

«Ницца» одержала третью победу в прошлом туре чемпионата, одолев на домашней арене «Труа» (3:2). Прежде команда поочередно уступила ПСЖ (1:2) и «Анже» (0:1), обосновавшись в рейтинге на 13-м месте. Выделим, что в последнем матче Лиги конференций УЕФА «Ницца» сенсационно проиграла на своем поле «Словацко» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» выиграла в 3 из прошлых 4 матчей против «Осера»
  • «Осер» проиграл в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата Франции
  • «Осер» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

«Ницца» существенно сильней «Осера», который угодил в затяжной кризис. Поэтому, в этом матче предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 1.85 2.07 1.46 2.91
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.42 2.80
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
вчера в 21:18
победит Ницца
Гость
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