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«Ренн» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

вчера, 11:26
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» выступает очевидным фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.37, за ничью выставлена цена 5.60, а победа «Монпелье» идет по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.395.388.24
Лига Ставок 1.36 5.60 8.00
Мелбет 1.36 5.80 9.10
1XBET 1.36 5.80 9.10

Также эксперты убеждены, что команды организуют результативный матч. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ренн» поднялся на четвертое место чемпионата Франции. В четырех последних турах лиги команда поочередно победила «Страсбург» (3:1), «Нант» (3:0), «Лион» (3:2) и «Анже» (2:1).

Также футболисты «Ренна» сыграли вничью с «Фенербахче» (3:3) на групповой стадии Лиги Европы, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

«Монпелье» опустился на 13-ю строчку французской Лиги 1, не набрав очки в четырех предыдущих турах. В этой серии клуб допустил проигрыши от «Лиона» (1:2), «Ланса» (0:1), «Монако» (0:2) и «Тулузы» (2:4).

Информация для ставок

  • «Ренн» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Монпелье»
  • «Ренн» выиграл 6 из последних 7 матчей на своем поле
  • «Монпелье» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

Мы считаем, что «Ренн» уверенно победит «Монпелье» в этом противостоянии. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.19 1.26 2.52 1.58 1.95 1.95
Лига Ставок 2.60 1.48 2.07 1.73
Мелбет 2.47 1.49
1XBET 2.47 1.49
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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