«Ренн» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

1667031976

вчера, 11:26

Ставки букмекеров

«Ренн» выступает очевидным фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.37, за ничью выставлена цена 5.60, а победа «Монпелье» идет по котировке 9.00.

Также эксперты убеждены, что команды организуют результативный матч. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ренн» поднялся на четвертое место чемпионата Франции. В четырех последних турах лиги команда поочередно победила «Страсбург» (3:1), «Нант» (3:0), «Лион» (3:2) и «Анже» (2:1).

Также футболисты «Ренна» сыграли вничью с «Фенербахче» (3:3) на групповой стадии Лиги Европы, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

«Монпелье» опустился на 13-ю строчку французской Лиги 1, не набрав очки в четырех предыдущих турах. В этой серии клуб допустил проигрыши от «Лиона» (1:2), «Ланса» (0:1), «Монако» (0:2) и «Тулузы» (2:4).

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Монпелье»

«Ренн» выиграл 6 из последних 7 матчей на своем поле

«Монпелье» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

Мы считаем, что «Ренн» уверенно победит «Монпелье» в этом противостоянии. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.