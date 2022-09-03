«Реймс» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

1662196586

вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок с небольшим преимуществом двигается в пользу гостей. Поставить на победу «Реймса» можно по коэффициенту 3.20, а успех «Ланса» идет по цене 2.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60.

При этом эксперты минимальное преимущество отдают результативному исходу. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Реймс» не проигрывал в трех предыдущих турах чемпионата Франции. После ничейных матчей со «Страсбуром» (1:1) и «Лионом» (1:1) команда оформила первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Анже» (4:2).

«Ланс» находится в группе лидеров турнирной таблицы Лиги 1, деля первое место с «Марселем» и ПСЖ . В последней игре чемпионата команда одержала четвертую победу, крупно обыграв на домашней арене «Лорьян» (5:2), а до этого был зафиксирован успешный матч против «Ренна» (2:1).

Информация для ставок

«Ланс» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги

(2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги «Ланс» побеждал в 4 предыдущих поединках с «Реймсом»

«Реймс» не выигрывал в 9 из прошлых 10 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

Помимо того, что «Реймс» стабильно уступает предстоящему сопернику, «Ланс» выглядит намного сильней в этом сезоне. Рекомендуем поставить на победу гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.