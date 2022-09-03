«Реймс» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок с небольшим преимуществом двигается в пользу гостей. Поставить на победу «Реймса» можно по коэффициенту 3.20, а успех «Ланса» идет по цене 2.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60.
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сегодня, 16:00
При этом эксперты минимальное преимущество отдают результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.
Форма команд
«Реймс» не проигрывал в трех предыдущих турах чемпионата Франции. После ничейных матчей со «Страсбуром» (1:1) и «Лионом» (1:1) команда оформила первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Анже» (4:2).
«Ланс» находится в группе лидеров турнирной таблицы Лиги 1, деля первое место с «Марселем» и ПСЖ. В последней игре чемпионата команда одержала четвертую победу, крупно обыграв на домашней арене «Лорьян» (5:2), а до этого был зафиксирован успешный матч против «Ренна» (2:1).
Информация для ставок
- «Ланс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги
- «Ланс» побеждал в 4 предыдущих поединках с «Реймсом»
- «Реймс» не выигрывал в 9 из прошлых 10 домашних матчей Лиги 1
Прогноз
Помимо того, что «Реймс» стабильно уступает предстоящему сопернику, «Ланс» выглядит намного сильней в этом сезоне. Рекомендуем поставить на победу гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.