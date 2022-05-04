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«Реймс» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 09:36
Реймс

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры больше ценят гостевую команду. Поставить на победу «Ланса» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15, а ставки в пользу виктории «Реймса» принимаются по котировке 3.40. Вместе с тем за ничью выставлена цена 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.493.552.20
Фонбет 3.40 3.45 2.15
Мелбет 3.52 3.56 2.22
1XBET 3.52 3.56 2.22
BetBoom 3.48 3.48 2.18

Касательно результативности, то здесь аналитики прогнозируют низовой формат встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

За 35 сыгранных туров в Лиге 1 «Реймс» заработал 43 балла. Занимая 12-е место в турнирной таблице, клуб может спокойно доиграть сезон, не решая турнирных задач.

Выделим, что в пяти минувших турах чемпионата «Реймс» установил следующие показатели успешности: две победы, одна ничья и два поражения. После неудачи в игре с «Марселем» (0:1), команда на прошлых выходных переиграла в гостях «Лорьян» (2:1).

«Ланс» еще может попасть в зону еврокубков, от которой команда отстает на пять очков за три тура до финиша. Последние два матча в чемпионате Франции клуб свел к ничейным результатам, разделив баллы с ПСЖ (1:1) и «Нантом» (2:2), хотя прежде «красно-желтые» одержали три победы кряду.

Выделим, что в 17-и выездных играх текущего сезона футболисты «Ланса» добыли шесть побед и четыре ничьи, допустив семь поражений на полях соперников.

Информация для ставок

  • У «Ланса» нет поражений в 5 прошлых турах чемпионата Франции
  • «Реймс» одержал только одну победу в 5 предыдущих домашних матчах Лиги 1
  • «Ланс» не проигрывал в 3 предыдущих матчах против «Реймса»

Прогноз

Мотивация, общая форма и статистика личных встреч на стороне гостей. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Ланса» с нулевой форой по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.57 1.82 2.08 1.42 3.01
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:56
Ланс победит.
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