«Страсбур» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.10.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок почти поровну оценили шансы команд на успех в предстоящем матче. Сыграть победу «Страсбура» можно по коэффициенту 2.95, а виктория «Лилля» идет по котировке 2.48. Желающие заключить пари на ничью, могут сыграть по цене 3.55.
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сегодня, 22:00
Касательно возможной результативности этой встречи, то здесь букмекер тоже не отдает предпочтение одному из возможных вариантов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола идут по одинаковым коэффициентам 1.93.
Форма команд
«Страсбур» сигнализирует с 14-го места чемпионата Франции, набрав восемь очков за 10 сыгранных матчей. Рассмотрим успешность команды в пяти предыдущих турах – здесь у хозяев предстоящей игры дебютная победа в сезоне над «Анже» (3:2) в прошлом туре, поражения от «Ренна» (1:3) и «Монпелье» (1:2), а также ничейные противостояния с «Клермоном» (0:0) и «Брестом» (1:1).
«Лилль» выступает лучше предстоящего соперника, занимая седьмую строчку рейтинга (16 баллов). В пяти последних турах чемпионата Франции «доги» одержали три победы, обыграв «Ланс» (1:0), «Тулузу» (2:1) и «Монпелье» (3:1). Также в данной серии команда проиграла «Марселю» (1:2) и «Лорьяну» (1:2).
Информация для ставок
- «Страсбур» забивал и пропускал голы в 8 из 10 матчей лиги
- «Лилль» обеспечил обмен голами в 9 из 10 поединков чемпионата
- Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей
Прогноз
«Страсбур» и «Лилль» стабильно ошибаются в защите, но и забивают команды с завидной регулярностью. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.