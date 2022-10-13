«Страсбур» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.10.2022)

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вчера, 11:47

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок почти поровну оценили шансы команд на успех в предстоящем матче. Сыграть победу «Страсбура» можно по коэффициенту 2.95, а виктория «Лилля» идет по котировке 2.48. Желающие заключить пари на ничью, могут сыграть по цене 3.55.

Касательно возможной результативности этой встречи, то здесь букмекер тоже не отдает предпочтение одному из возможных вариантов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола идут по одинаковым коэффициентам 1.93.

Форма команд

«Страсбур» сигнализирует с 14-го места чемпионата Франции, набрав восемь очков за 10 сыгранных матчей. Рассмотрим успешность команды в пяти предыдущих турах – здесь у хозяев предстоящей игры дебютная победа в сезоне над «Анже» (3:2) в прошлом туре, поражения от «Ренна» (1:3) и «Монпелье» (1:2), а также ничейные противостояния с «Клермоном» (0:0) и «Брестом» (1:1).

«Лилль» выступает лучше предстоящего соперника, занимая седьмую строчку рейтинга (16 баллов). В пяти последних турах чемпионата Франции «доги» одержали три победы, обыграв «Ланс» (1:0), «Тулузу» (2:1) и «Монпелье» (3:1). Также в данной серии команда проиграла «Марселю» (1:2) и «Лорьяну» (1:2).

Информация для ставок

«Страсбур» забивал и пропускал голы в 8 из 10 матчей лиги

«Лилль» обеспечил обмен голами в 9 из 10 поединков чемпионата

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

«Страсбур» и «Лилль» стабильно ошибаются в защите, но и забивают команды с завидной регулярностью. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.