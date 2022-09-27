«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2022)

1664258949

вчера, 09:09

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, в этом противостоянии нет очевидного фаворита. Шансы «Страсбура» одержать победу оцениваются по коэффициенту 3.05, против котировки 2.43 на успех «Ренна». Заключить пари на ничью можно по цене 3.60.

При этом эксперты считают, что «Страсбур» и «Ренн» могут порадовать болельщиков содержательным и результативным футболом. Пари на ТБ (2,5) гола идут по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Страсбур» продолжает идти без побед в чемпионате Франции. Пять ничейных матчей принесли команде пять очков и текущее 18-е место в турнирной таблице.

Еще в трех встречах футболисты «Страсбура» уступали своим соперникам, забив в общей сложности всего шесть голов за восемь туров. После ничейного поединка с «Клермоном» (0:0) на своем поле команда безуспешно выступила на стадионе «Монпелье» (1:2).

«Ренн» поднялся в рейтинге на восьмое место, заработав восемь очков за четыре предыдущих тура. В данной серии команда смогла одолеть «Осер» (5:0) и «Брест» (3:1), а в противостояниях с «Труа» (1:1) и «Марселем» (1:1) фиксировались ничейные результаты.

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл вничью в 3 прошлых матчах на своем поле

«Ренн» не проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

«Ренн» побеждал в 3 из предыдущих 5 матчей против «Страсбура»

Прогноз

«Страсбур» находится в глубоком кризисе, тогда, как «Ренн» постепенно набрал форму. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.