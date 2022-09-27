«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, в этом противостоянии нет очевидного фаворита. Шансы «Страсбура» одержать победу оцениваются по коэффициенту 3.05, против котировки 2.43 на успех «Ренна». Заключить пари на ничью можно по цене 3.60.
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01 октября 2022, 18:00
суббота
При этом эксперты считают, что «Страсбур» и «Ренн» могут порадовать болельщиков содержательным и результативным футболом. Пари на ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 1.93.
Форма команд
«Страсбур» продолжает идти без побед в чемпионате Франции. Пять ничейных матчей принесли команде пять очков и текущее 18-е место в турнирной таблице.
Еще в трех встречах футболисты «Страсбура» уступали своим соперникам, забив в общей сложности всего шесть голов за восемь туров. После ничейного поединка с «Клермоном» (0:0) на своем поле команда безуспешно выступила на стадионе «Монпелье» (1:2).
«Ренн» поднялся в рейтинге на восьмое место, заработав восемь очков за четыре предыдущих тура. В данной серии команда смогла одолеть «Осер» (5:0) и «Брест» (3:1), а в противостояниях с «Труа» (1:1) и «Марселем» (1:1) фиксировались ничейные результаты.
Информация для ставок
- «Страсбур» сыграл вничью в 3 прошлых матчах на своем поле
- «Ренн» не проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров
- «Ренн» побеждал в 3 из предыдущих 5 матчей против «Страсбура»
Прогноз
«Страсбур» находится в глубоком кризисе, тогда, как «Ренн» постепенно набрал форму. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.