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«Труа» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2022)

сегодня, 18:36
Нант

Ставки букмекеров

Анализируя линию букмекерской конторы Фонбет, можно понять, что в этом матче нет фаворита. Ставки на победу «Труа» можно разместить по коэффициенту 2.90, ничья котируется в 3.15, а победа «Нанта» находится на отметке 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.222.67
Фонбет 3.00 3.15 2.50
Мелбет 3.02 3.34 2.59
1XBET 3.02 3.34 2.59
BetBoom 3.08 3.18 2.54

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды сыграют надежно в обороне и не превысят отметку в два забитых гола. Заключить пари на ТМ(2,5) предложено по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В активе «Труа» 25 баллов, которые располагают клуб на 16-м месте чемпионата Франции. По итогам 27-и сыгранных туров команд установила следующие показатели успешности: шесть побед, семь ничейных встреч и 14 поражений.

При этом в двух минувших турах Лиги 1 «Труа» стабильно набирала очки. После ничейной встречи с «Марселем» (1:1) на домашней арене команда обыграла в гостях «Бордо» (2:0).

«Нант» смог подняться за шестое место рейтинга Лиги 1. Это стало возможно благодаря серии успешных игр, в которых «канарейки» победили «Реймс» (1:0), ПСЖ (3:1) и «Монпелье» (2:0), а в игре против «Меца» была зафиксирована ничья без забитых мячей.

В общей сложности по ходу сезона футболисты «Нанта» отпраздновали 12 побед, шесть раз сыграли вничью и проиграли девять матчей своим оппонентам.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) в 12 из последних 13 матчей на поле «Труа»
  • «Нант» побеждал «Труа» в 3 прошлых очных встречах
  • «Нант» не пропускал голы в 5 предыдущих играх против «Труа»

Прогноз

Игры между «Труа» и «Нантом» в большинстве случаев завершаются без множества забитых мячей. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.75 1.67 2.33 1.33 3.56
Фонбет 1.63 2.25
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 1.69 2.37
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izrafel
izrafel
сегодня в 19:13
Игра на три результата
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