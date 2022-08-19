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«Тулуза» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

сегодня, 16:41
Лорьян

Ставки букмекеров

«Тулуза» считается фаворитом этой игры. Заключить пари на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.12. Желающие поставить на ничью могут воспользоваться котировкой 3.66, а победа «Лорьяна» идет по цене 3.70.

Франция. Лига 1 2022/2023
Тулуза
Лорьян
ВыигрышНичья
- : -
21 августа 2022, 16:00
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.713.58
Лига Ставок 2.00 3.60 3.85
Мелбет 2.04 3.70 3.92
1XBET 2.04 3.70 3.92

В то же время эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Тулуза» показала успешные результаты после возвращения в Лигу 1. В первом туре чемпионата команда заработала один балл в домашнем противостоянии с «Ниццей» (1:1). Затем футболисты «Тулузы» отправились в гости к «Труа», где им удалось забить три гола и оформить убедительную победу (3:0).

«Лорьян», в отличие от предстоящего соперника, провел только один матч в новом сезоне чемпионате Франции. В стартовом туре «моряки» сенсационно победили в гостях «Ренн», где они считались очевидным аутсайдером. В прошлом туре Лиги 1 «Лорьян» должен был принимать дома «Лион», но матч отменили из-за испорченного газона.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей
  • «Лорьян» не проигрывал в 5 из последних 6 матчей против «Тулузы»
  • «Тулуза» забивала и пропускала голы в 2 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Тулуза» показала недурную игру в атаке в двух первых турах, но у «Лорьяна» сейчас больше опыта выступлений в элитном дивизионе Франции. Поэтому, предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.88 2.02 1.46 2.90
Лига Ставок 2.55 1.50 1.80 1.98 1.44 2.75
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:50
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
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