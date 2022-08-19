«Тулуза» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

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сегодня, 16:41

Ставки букмекеров

«Тулуза» считается фаворитом этой игры. Заключить пари на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.12. Желающие поставить на ничью могут воспользоваться котировкой 3.66, а победа «Лорьяна» идет по цене 3.70.

В то же время эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Тулуза» показала успешные результаты после возвращения в Лигу 1. В первом туре чемпионата команда заработала один балл в домашнем противостоянии с «Ниццей» (1:1). Затем футболисты «Тулузы» отправились в гости к «Труа», где им удалось забить три гола и оформить убедительную победу (3:0).

«Лорьян», в отличие от предстоящего соперника, провел только один матч в новом сезоне чемпионате Франции. В стартовом туре «моряки» сенсационно победили в гостях «Ренн», где они считались очевидным аутсайдером. В прошлом туре Лиги 1 «Лорьян» должен был принимать дома «Лион», но матч отменили из-за испорченного газона.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

«Лорьян» не проигрывал в 5 из последних 6 матчей против «Тулузы»

«Тулуза» забивала и пропускала голы в 2 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Тулуза» показала недурную игру в атаке в двух первых турах, но у «Лорьяна» сейчас больше опыта выступлений в элитном дивизионе Франции. Поэтому, предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.