«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

Ставки букмекеров
«Тулуза» считается очевидным аутсайдером этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 12.50, за ничью предложена цена 7.50, а победу ПСЖ букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть по котировке 1.24.
|
0 : 3
завершен
вчера, 22:00
У букмекера также нет сомнений в том, что матч завершится с результативным счетом. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.26.
Форма команд
В прошлом туре Лиги 1 «Тулуза» потерпела первое поражение, проиграв в гостях «Нанту» (3:1). Прежде новичок чемпионата смог заработать пять очков, обыграв в гостях «Труа» (3:0), а также сыграв вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).
ПСЖ прервал победную серию в чемпионате Франции на прошлых выходных. Будучи очевидным фаворитом поединка с «Монако», столичная команда не смогла дожать соперника, зафиксировав мировой исход (1:1).
До этого футболисты ПСЖ продуктивно сыграли в атаке, последовательно обыграв «Лилль» (7:1), «Монпелье» (5:2) и «Клермон» (5:0).
Информация для ставок
- ПСЖ побеждал в 20 из прошлых 23 матчей против «Тулузы»
- ПСЖ забивал минимум три гола в 6 последних гостевых матчах Лиги 1
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 7 предыдущих выездных поединках ПСЖ в чемпионате
Прогноз
Ничья с «Монако» наверняка подтолкнет футболистов ПСЖ одержать уверенную победу над «Тулузой», которую чемпион Франции превосходит по всем параметрам. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.