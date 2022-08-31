«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

«Тулуза» считается очевидным аутсайдером этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 12.50, за ничью предложена цена 7.50, а победу ПСЖ букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть по котировке 1.24.

У букмекера также нет сомнений в том, что матч завершится с результативным счетом. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.26.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Тулуза» потерпела первое поражение, проиграв в гостях «Нанту» (3:1). Прежде новичок чемпионата смог заработать пять очков, обыграв в гостях «Труа» (3:0), а также сыграв вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

ПСЖ прервал победную серию в чемпионате Франции на прошлых выходных. Будучи очевидным фаворитом поединка с «Монако», столичная команда не смогла дожать соперника, зафиксировав мировой исход (1:1).

До этого футболисты ПСЖ продуктивно сыграли в атаке, последовательно обыграв «Лилль» (7:1), «Монпелье» (5:2) и «Клермон» (5:0).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 20 из прошлых 23 матчей против «Тулузы»

побеждал в 20 из прошлых 23 матчей против «Тулузы» ПСЖ забивал минимум три гола в 6 последних гостевых матчах Лиги 1

забивал минимум три гола в 6 последних гостевых матчах Лиги 1 Ставка ТБ (2,5) прошла в 7 предыдущих выездных поединках ПСЖ в чемпионате

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