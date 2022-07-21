«Бастия» — «Лаваль». Прогноз на матч французской Лиги 2 (30.07.2022)

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21 июля 2022, 10:05

Ставки букмекеров

«Бастия» считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.00. За ничью компания Лига Ставок предложила цену 3.14, а победа «Лаваль» играется по котировке 4.02.

Эксперты также убеждены, что «Бастия» и «Лаваль» не смогут превысить отметку в два забитых гола. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

«Бастия» не решала глобальных задач в прошлом сезоне Лиги 2. К финишу чемпионата клуб пришел на 12-м месте рейтинга с такими результатами: 10 побед, 16 ничьих и 12 поражений.

Выделим, что атака «Бастии» по ходу чемпионата забивала в среднем ровно по одному голу за матч (38), а защита допустила 36 результативных ошибок.

«Лаваль» заслужил переход во второй по значимости дивизион по итогам прошлого сезона. Во французской Лиге 3 клуб завоевал чемпионский титул, набрав 67 очков за 34 проведенных тура.

Футболисты «Лаваля» выиграли 20 из 34 матчей первенства, семь раз сыграли вничью и допустили семь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов составило 50 на 31.

Информация для ставок

«Бастия» не проигрывала в 7 из последних 9 домашних матчей лиги

«Лаваль» не побеждал в 4 из прошлых 6 гостевых матчей

«Бастия» побеждала в 4 из предыдущих 5 домашних матчей против «Лаваль»

Прогноз

«Бастия» исторически успешно играет дома против «Лаваль», который только повысился в классе. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.