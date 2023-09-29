«Фрайбург» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2023)

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вчера, 19:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.72. На ничейный результат можно поставить по 4.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» вряд ли может быть удовлетворен своим стартом в новом сезоне Бундеслиги, ведь команда за пять туров смогла набрать всего семь пунктов. Коллектив занимает девятое место и уступает «Айнтрахту» Ф лишь по дополнительным показателям. В домашней встрече с «Аугсбургом» от хозяев ждут только победы, но ее еще необходимо добыть на футбольном поле. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Айнтрахтом» Ф (0:0) и победой над «Олимпиакосом» в Лиге Европы (3:2).

«Аугсбург» не очень успешно начал сезон, а многие эксперты пророчат клубу борьбу за выживание. На данный момент коллектив имеет в своем активе команда набрала всего пять очков и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба для улучшения результатов. В прошлом туре Бундеслиги «Аугсбург» одолел на своем поле «Майнц» (2:1), а ранее крупно проиграл «РБ Лейпциг» (0:3).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Фрайбург» выиграл пяь последних матча у «Аугсбурга»

Четыре последних встречи между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать своего соперника из нижней части турнирной таблицы, чтобы продолжать конкурировать за самые высокие места. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.