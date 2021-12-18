«Фрайбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 00:00

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 17-й тур Бундеслиги. «Фрайбург» ждет в гости «Байер». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице. В последних поединках коллектив не показывает уверенной игры и часто теряет очки. В прошлой игре чемпионата Германии «Фрайбург» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (1:2).

«Байер» уже в двух матах допускает осечки и набрал всего одно очко. Клуб идет на третьем месте (28 пунктов). Последние два поединка «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) и проиграл «Айнтрахту» из Франкфурта (2:5).

Информация для ставок

• «Байер» выиграл только пять матчей из последних десяти во всех турнирах

• «Фрайбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

• «Фрайбург» не может обыграть «Байер» на своем поле уже четыре матча подряд

Прогноз

Предполагаем, что заключительный матч календарного года «Фрайбург» постарается провести на своем привычном уровне. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет.