«Фрозиноне» — «Тернана». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

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вчера, 17:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фрозиноне». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Тернаны» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Фрозиноне» на данный момент является единоличным лидером Серии В и набрал уже 36 баллов в копилку турнирной таблицы. На данный момент коллектив опережает ближайшего соперника на три пункта, поэтому вся борьба за повышение в классе только начинается. В последнем туре чемпионата «Фрозиноне» минимально уступил на выезде «Дженоа» (0:1), а ранее поделил очки в безголевом матче с «Пизой» (0:0).

«Тернана» пытается цепляться за зону плей-офф, но одна победа в пяти турах за последнее время является не тем результатом, который ждут болельщики. Тем не менее, клуб занимает восьмое место с 26 очками и надеется закрепиться здесь, а для этого необходимы победы в предстоящих встречах. Два последних матча «Тернаны» завершились крупным поражением от «Комо» (0:3) и ничьей с «Зюдтироль» (0:0).

Информация для ставок

«Фрозиноне» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Тернаны» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Фрозиноне» выиграл у «Тернаны» четыре из семи последних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрозиноне» обязан обыгрывать середняка, чтобы и дальше сохранять лидерство в Серии В. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.