ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Фуэнлабрада» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

вчера, 23:56

«Фуэнлабрада» примет «Картахену» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.064.75
BetBoom 2.16 3.10 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фуэнлабраду». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Картахены» по 4.60.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 47 баллов. Команда выиграла десять поединков, 17 раз играла вничью и проиграла в девяти играх. У клуба в активе 39 забитых и столько же пропущенных голов. Игру «Фуэнлабрады» сложно назвать хорошей, однако команда продолжает сражаться и уже обезопасила себя от вылета в Терсеру. В последних играх клуб играет неплохо, поэтому может навязать борьбу «Картахене».

«Картахена» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 39 очков. Команда выиграла девять поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 15 поединках. В активе этого клуба 35 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних поединках «Картахена» очень хороша.

Информация для ставок

● «Фуэнлабрада» не проигрывает три матча кряду
● «Картахена» забила четыре мяча в последних пяти матчах
● У «Картахены» шесть игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.55.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.06 1.47 2.78
1XBET 1.80 2.01 1.45 2.67 1.18 4.40
BetBoom 1.74 2.00 1.44 2.62 1.19 4.30
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:11
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100