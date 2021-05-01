«Фуэнлабрада» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

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вчера, 23:56

«Фуэнлабрада» примет «Картахену» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фуэнлабраду». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Картахены» по 4.60.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 47 баллов. Команда выиграла десять поединков, 17 раз играла вничью и проиграла в девяти играх. У клуба в активе 39 забитых и столько же пропущенных голов. Игру «Фуэнлабрады» сложно назвать хорошей, однако команда продолжает сражаться и уже обезопасила себя от вылета в Терсеру. В последних играх клуб играет неплохо, поэтому может навязать борьбу «Картахене».

«Картахена» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 39 очков. Команда выиграла девять поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 15 поединках. В активе этого клуба 35 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних поединках «Картахена» очень хороша.

Информация для ставок

● «Фуэнлабрада» не проигрывает три матча кряду

● «Картахена» забила четыре мяча в последних пяти матчах

● У «Картахены» шесть игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.55.

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