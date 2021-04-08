«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.04.2021)

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вчера, 03:53

«Фулхэм» примет «Вулверхэмптон» в 31-м туре АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фулхэм» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.15. Также можно сделать ставку на победу «Вулверхэмптона» по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 26 очков. Всего в этом сезоне у «Фулхэма» 5 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 41 мяч. Последнее время «дачники» теряют много очков и стали больше пропускать.

«Вулверхэмптон» играет гораздо хуже, чем в прошлом сезоне. Клуб набрал 35 баллов. На данный момент «волки» занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. Команда одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 13 поединках. В активе «Вулвз» 30 забитых голов и 41 пропущенный мяч. «Вулверхэмптон» не побеждает 5 игр кряду.

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл три матча подряд

У «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» по девять пропущенных мячей в последних пяти матчах

«Вулверхэмптон» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Вулверхэмптона» по коэффициенту 1.5. Также можно сделать ставку на тотал голов больше двух, по коэффициенту 1.7.

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