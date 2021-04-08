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«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.04.2021)

вчера, 03:53

«Фулхэм» примет «Вулверхэмптон» в 31-м туре АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.153.20
Фонбет 2.50 3.20 3.00
Мелбет 2.60 3.07 3.28

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фулхэм» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.15. Также можно сделать ставку на победу «Вулверхэмптона» по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 26 очков. Всего в этом сезоне у «Фулхэма» 5 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 41 мяч. Последнее время «дачники» теряют много очков и стали больше пропускать.

«Вулверхэмптон» играет гораздо хуже, чем в прошлом сезоне. Клуб набрал 35 баллов. На данный момент «волки» занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. Команда одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 13 поединках. В активе «Вулвз» 30 забитых голов и 41 пропущенный мяч. «Вулверхэмптон» не побеждает 5 игр кряду.

Информация для ставок

  • «Фулхэм» проиграл три матча подряд
  • У «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» по девять пропущенных мячей в последних пяти матчах
  • «Вулверхэмптон» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Вулверхэмптона» по коэффициенту 1.5. Также можно сделать ставку на тотал голов больше двух, по коэффициенту 1.7.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал»— «Славия».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.93 1.53 2.66
Мелбет 1.58 2.62
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shlomo
shlomo
вчера в 07:05
Волки не проиграют...
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