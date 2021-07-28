«Галатасарай» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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сегодня, 00:32

В матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ поедет в гости к «Галатасараю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние приблизительно равны, совсем небольшое преимущество отдается гостям. Взять победу ПСВ можно по коэффициенту 2.24 в БК Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.34. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Галатасарай» крайне неудачно съездил в гости к своему нынешнему сопернику и без шансов сгорел со счетом 1:5. Команда абсолютно не продемонстрировала то, на что способна, и загнала себя практически в безвыходное положение. В ответном матче очень трудно надеться на итоговый успех, но футболисты попытаются хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Голландский коллектив еще не стартовал в своем национальном чемпионате, но отсутствие практики в официальных играх не помешало команде прекрасно отыграть первый домашний матч сезона и без проблем разгромно обыграть стамбульский клуб (5:1). В ответной игре команда намерена сохранить свое преимущество и спокойно пройти дальше.

Информация для ставок

«Галатасарай» проиграл всего один раз в последних 12 поединках

Беспроигрышная серия ПСВ насчитывает 12 матчей

насчитывает 12 матчей Турки забивают и пропускают голы в шести играх подряд

Прогноз

Первая игра получилась очень открытой и богатой на опасные моменты и голы. Вполне возможно, что команды повторят этот сценарий и во второй встрече, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.