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«Ганза» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.02.2022)

вчера, 14:22

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом гостей и на победу «Вердера» коэффициент составляет 1.97. Выбрать победителем «Ганзу» можно по коэффициенту 3.75. На ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.383.621.91
Фонбет 4.70 3.70 1.77
Мелбет 4.52 3.76 1.71
1XBET 4.58 3.74 1.71
BetBoom 4.53 3.73 1.77

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Вердер» проводит очень уверенный отрезок чемпионата и выиграл уже несколько матчей подряд в Бундеслиге. Это помогло команда забраться уже на третье место в турнирной таблице с набранными 38 очками. Отставание от лидера составляет всего один пункт и поэтому уже в ближайших поединках клуб из Бремена может замахнуться на лидерство во второй Бундеслиге. В прошлой игре «Вердер» выиграл у «Карлсруэ» (2:1), а ранее в результативной встрече оказался сильнее «Падерборна» (4:3).

«Ганза» только в прошлом туре смогла набрать три очка и прервать серию без побед, которая длилась несколько матчей. Команда расположилась на 12 месте и смогла набрать 24 очка, что всего на четыре пункта больше, чем у коллектива из зоны вылета. Чтобы избежать попадания в «красную» зону, тренерскому штабу следует поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 33 мяча. Две последние встречи «Ганза» завершила победой над «Динамо» Дрезденом (4:1) и ничьей с «Хайденхаймом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Вердер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ганза» победила только в одном поединке
  • Семь последних матчей «Вердера» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Клуб из Бремена не знает поражений уже восемь последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Вердер» побеждает во всех последних поединках и успех в предстоящем поединке с командой-новичком второй Бундеслиги практически не вызывает сомнений. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.13 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
В этом матче главным фаворитом является команда "Вердер", которая и одержит победу в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:36
"Моряки" было одной из сильнейших команд ГДР, и напоследок даже брали "золотой дубль" в 1991-м году. ... но фактически сейчас клуб проводит только 1-й сезон после возвращения в Бундеслигу 2. и, соответственно, задача очевидна: не упасть снова ниже.... да, представитель Ростока идет в нижней части таблицы, но все же свои очко за матч в среднем берет, даже с лихвой (и главное, держится на расстоянии от тройки худших.... а в прошлом туре удалось и вовсе разгромить Динамо в Дрездене....)
"Музыканты" имеют перед глазами яркий опыт Гамбурга. Некогда команда, что, единственная, не вылетала никогда из Бундеслиги 1, теперь не может туда вернуться, из года в год показывая немного недостаточные результаты.... более того, он и не лидирует! (но с декабря в исполнении этой команды началась сильная серия....) и это позволило впритык приблизиться к паре лучших, а с Санкт-Паули даже поравняться по очкам ( есть шанс еще до конца зимы превратиться в лидера розыгрыша!)...
Таким образом....Вердер не лучшим образом стартовал во 2-й Бундеслиге, но сейчас он вышел на график настоящего лидера и претендента на возвращение в "элиту". ... вряд ли их остановит Ганза ...буду ставить на гостей из Бремена.
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