«Ганза» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.02.2022)

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вчера, 14:22

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом гостей и на победу «Вердера» коэффициент составляет 1.97. Выбрать победителем «Ганзу» можно по коэффициенту 3.75. На ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Вердер» проводит очень уверенный отрезок чемпионата и выиграл уже несколько матчей подряд в Бундеслиге. Это помогло команда забраться уже на третье место в турнирной таблице с набранными 38 очками. Отставание от лидера составляет всего один пункт и поэтому уже в ближайших поединках клуб из Бремена может замахнуться на лидерство во второй Бундеслиге. В прошлой игре «Вердер» выиграл у «Карлсруэ» (2:1), а ранее в результативной встрече оказался сильнее «Падерборна» (4:3).

«Ганза» только в прошлом туре смогла набрать три очка и прервать серию без побед, которая длилась несколько матчей. Команда расположилась на 12 месте и смогла набрать 24 очка, что всего на четыре пункта больше, чем у коллектива из зоны вылета. Чтобы избежать попадания в «красную» зону, тренерскому штабу следует поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 33 мяча. Две последние встречи «Ганза» завершила победой над «Динамо» Дрезденом (4:1) и ничьей с «Хайденхаймом» (0:0).

Информация для ставок

«Вердер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ганза» победила только в одном поединке

Семь последних матчей «Вердера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Клуб из Бремена не знает поражений уже восемь последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Вердер» побеждает во всех последних поединках и успех в предстоящем поединке с командой-новичком второй Бундеслиги практически не вызывает сомнений. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.