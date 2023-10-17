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«Гавр» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (20.10.2023)

вчера, 12:57
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Гавра» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.

Франция. Лига 1 2023/2024
Гавр
Ланс
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
20 октября 2023, 22:00
пятница
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.673.751.82
Лига Ставок 4.50 3.70 1.86
Pari 4.60 3.70 1.80

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Гавр» как новичок Лиги 1 старается цепляться за очки в каждом матче, чтобы не прозябать в зоне вылета. На данный момент команда смогла набрать девять баллов и даже на один пункт опережает провалившийся на старте «Ланс». В домашнем матче с участником Лиги Чемпионов у хозяев будет немного шансов, поэтому придется использовать даже минимальные возможности. Два последних поединка «Гавра» завершились поражениями от «Марселя» (0:3) и «Лилля» (0:2).

«Ланс» в последних матчах смог немного исправить ситуацию и не проигрывает уже несколько матчей. В Лиге 1 коллектив все еще занимает низкое для себя 14 место с восемью очками и в предстоящей встрече очень постарается улучшить свое положение. В последнем матче чемпионата Франции «Ланс» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а в Лиге Чемпионов и вовсе победил «Арсенал» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничейным результатом
  • Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. Предполагаем, что зрители увидят довольно много мячей и предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.83 2.07 1.45 2.91
Лига Ставок 2.48 1.55 1.78 2.07 1.41 2.92
Pari 1.80 2.03
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:57
Букмекеры в данном поединке выставляют гостей фаворитами, что и логично, ведь Ланс - вице-чемпион страны. Однако, мне больше по душе здесь ставочка "Хозяева забьют: ДА" . Ланс на старте сезона пропускает практически от всех подряд, команда только-только начинает приходить в себя. Гавр пока забивает немало (в среднем больше за игру), да и в целом в атаке выглядит достойно. В четырёх поединках на своём поле в рамках Лиги 1 Кузяев и компания не смогли вскрыть оборону только одного соперника (Лилля). В остальных трёх домашних матчах "небесные и тёмно-синие" настреляли 6 мячей. Вероятность гола хозяев в битве с Лансом очень немаленькая. Ну а если кого-то не устраивает коэффициент, то можете увеличить его ставкой "Обе забьют". Потому что "кроваво-золотые", как ни крути, выше классом, и вряд ли останутся без своего точного удара.
Гость
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