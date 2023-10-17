«Гавр» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (20.10.2023)

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вчера, 12:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Гавра» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Гавр» как новичок Лиги 1 старается цепляться за очки в каждом матче, чтобы не прозябать в зоне вылета. На данный момент команда смогла набрать девять баллов и даже на один пункт опережает провалившийся на старте «Ланс». В домашнем матче с участником Лиги Чемпионов у хозяев будет немного шансов, поэтому придется использовать даже минимальные возможности. Два последних поединка «Гавра» завершились поражениями от «Марселя» (0:3) и «Лилля» (0:2).

«Ланс» в последних матчах смог немного исправить ситуацию и не проигрывает уже несколько матчей. В Лиге 1 коллектив все еще занимает низкое для себя 14 место с восемью очками и в предстоящей встрече очень постарается улучшить свое положение. В последнем матче чемпионата Франции «Ланс» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а в Лиге Чемпионов и вовсе победил «Арсенал» (2:1).

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничейным результатом

Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. Предполагаем, что зрители увидят довольно много мячей и предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.