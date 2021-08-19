«Газиантеп» — «Бешикташ». Прогноз на матч чемпионата Турции (21.08.2021)

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вчера, 22:35

В рамках второго тура чемпионата Турции «Газиантеп» на домашней арене сыграет против «Бешикташа». Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 21 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Фонбет выставила такую линию: победа «Газиантепа» — 4.58, ничья – 4.24, победа «Бешикташа» — 1.75. Гости являются умеренным фаворитом поединка.

Аналитики сервиса также считают, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Новый сезон турецкой Супер-Лиги «Газиантеп» начинал гостевым поединком против «Карагюмрюка». В этой встрече команда оформила два забитых гола, но все равно потерпела поражение (2:3).

Отметим, что в прошлом сезоне турецкого чемпионата «Газиантеп» набрал в общей сложности 58 очков, что дало возможность команде завершить кампанию на шестой позиции рейтинга.

«Бешикташ» ударно начал защиту чемпионского титула в Супер-Лиге. Стамбульский гранд в стартовом туре принимал дома «Ризеспор», который удалось разгромить со счетом 3:0.

Благодаря победе в чемпионате в прошлом сезоне «Бешикташ» получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На финише кампании «орлы» опередили «Галатасарай» благодаря лучшим дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Газиантеп» проиграл 3 предыдущих домашних поединка в чемпионате Турции

«Бешикташ» выиграл 3 из 4 прошлых гостевых матчей во всех турнирах

В 8 последних играх между «Газиантепом» и «Бешикташем» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Бешикташ» сразу взялся за дело в чемпионате Турции, добыв разгромную победу. «Газиантеп» тоже старался набрать очки, но хозяев грядущей встречи подвела провальная игра в защите. Учитывая атакующий потенциал гостей, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем сыграть ставку ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч в чемпионате Турции.