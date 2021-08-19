«Газиантеп» — «Бешикташ». Прогноз на матч чемпионата Турции (21.08.2021)

В рамках второго тура чемпионата Турции «Газиантеп» на домашней арене сыграет против «Бешикташа». Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 21 августа 2021 года.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Фонбет выставила такую линию: победа «Газиантепа» — 4.58, ничья – 4.24, победа «Бешикташа» — 1.75. Гости являются умеренным фаворитом поединка.
Аналитики сервиса также считают, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.35.
Форма команд
Новый сезон турецкой Супер-Лиги «Газиантеп» начинал гостевым поединком против «Карагюмрюка». В этой встрече команда оформила два забитых гола, но все равно потерпела поражение (2:3).
Отметим, что в прошлом сезоне турецкого чемпионата «Газиантеп» набрал в общей сложности 58 очков, что дало возможность команде завершить кампанию на шестой позиции рейтинга.
«Бешикташ» ударно начал защиту чемпионского титула в Супер-Лиге. Стамбульский гранд в стартовом туре принимал дома «Ризеспор», который удалось разгромить со счетом 3:0.
Благодаря победе в чемпионате в прошлом сезоне «Бешикташ» получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На финише кампании «орлы» опередили «Галатасарай» благодаря лучшим дополнительным показателям.
Информация для ставок
- «Газиантеп» проиграл 3 предыдущих домашних поединка в чемпионате Турции
- «Бешикташ» выиграл 3 из 4 прошлых гостевых матчей во всех турнирах
- В 8 последних играх между «Газиантепом» и «Бешикташем» прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Бешикташ» сразу взялся за дело в чемпионате Турции, добыв разгромную победу. «Газиантеп» тоже старался набрать очки, но хозяев грядущей встречи подвела провальная игра в защите. Учитывая атакующий потенциал гостей, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем сыграть ставку ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч в чемпионате Турции.