«Гент» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Конференций (21.02.2024)

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вчера, 20:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Маккаби» оценивается за 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Гент» не показал той игры в первом матче, которую от него ожидали болельщики и закономерно проиграл (0:1). Тем не менее, такой результат дает хорошие шансы бельгийскому клубу на своем поле. В чемпионате коллектив только в последнем туре прервал серию поражений победой над «Эйпеном» (2:0) и сейчас занимает пятое место с 42 баллами. Букмекеры отдают хозяевам предпочтение в этой встрече, но это еще нужно будет доказать на футбольном поле.

«Маккаби» Хайфа играл первый поединок на нейтральном поле, но смог добиться положительного результата. Даже после победы, в команду мало кто верит и ей придется в Бельгии очень непросто. В предстоящей встрече гости наверняка будут большую часть времени обороняться и искать свои редкие моменты у ворот соперника. Два последних матча «Маккаби» Хайфа завершились победой над «Гентом» (1:0) и ничьей с «Хапоэль» Хайфа (1:1).

Информация для ставок

«Гент» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа проиграл две из десяти последних встреч на выезде

Семь из десяти домашних матчей «Гента» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды долго не будут рисковать. Все же минимальную победу в основное время бельгийцам как минимум по силам одержать. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.