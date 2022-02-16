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«Гент» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.02.2022)

вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа «Серен Юнайтед» оценивается по 8.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.30 5.50 10.00
1XBET 1.30 5.50 10.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Гент» занимает 5 место в чемпионате и за пять последних туров проиграл лишь однажды. Команда набрала 43 очка и отстает от лидера на 17 пунктов. Главной задачей коллектива является сохранение места в зоне плей-офф и на данный момент у него это выходит. Матч с аутсайдером чемпионата Бельгии на своем поле является хорошей возможностью набрать три очка и еще больше укрепить свою позицию. В прошлом туре «Гент» обыграл «Эйпен» (1:0), а немного ранее одолел и чемпиона страны «Брюгге» (2:1).

«Серен Юнайтед» не может покинуть зону вылета и находится на предпоследнем месте. В активе клуба всего 23 очка, а отставание от ближайшего соперника составляет три пункта. Ситуация у команды некритическая и успех в следующих нескольких поединках может поднять «Серен Юнайтед» сразу на несколько позиций вверх. В двух последних матчах коллектив проиграл «Антверпену» (0:1) и «Шарлеруа» (0:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Серен Юнайтед» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде
  • Восемь из десяти последних матчей «Серен Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (0:0)

Прогноз

«Серен Юнайтед» очень плохо выступает на выезде и веры в то, что команда сможет набрать очки в этом поединке практически нет. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Гента» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.20 1.69
1XBET 2.20 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:41
Победа команды "Гент" в этом матче с Азиатской форой (-1). Удачи
gx5a77xc76en
gx5a77xc76en
вчера в 17:39
Футбольный клуб «Гент» выиграет матч.
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