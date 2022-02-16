«Гент» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.02.2022)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа «Серен Юнайтед» оценивается по 8.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Гент» занимает 5 место в чемпионате и за пять последних туров проиграл лишь однажды. Команда набрала 43 очка и отстает от лидера на 17 пунктов. Главной задачей коллектива является сохранение места в зоне плей-офф и на данный момент у него это выходит. Матч с аутсайдером чемпионата Бельгии на своем поле является хорошей возможностью набрать три очка и еще больше укрепить свою позицию. В прошлом туре «Гент» обыграл «Эйпен» (1:0), а немного ранее одолел и чемпиона страны «Брюгге» (2:1).

«Серен Юнайтед» не может покинуть зону вылета и находится на предпоследнем месте. В активе клуба всего 23 очка, а отставание от ближайшего соперника составляет три пункта. Ситуация у команды некритическая и успех в следующих нескольких поединках может поднять «Серен Юнайтед» сразу на несколько позиций вверх. В двух последних матчах коллектив проиграл «Антверпену» (0:1) и «Шарлеруа» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Серен Юнайтед» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей «Серен Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (0:0)

Прогноз

«Серен Юнайтед» очень плохо выступает на выезде и веры в то, что команда сможет набрать очки в этом поединке практически нет. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Гента» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Фонбет.