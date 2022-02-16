«Гент» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа «Серен Юнайтед» оценивается по 8.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.
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завтра, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.
Форма команд
«Гент» занимает 5 место в чемпионате и за пять последних туров проиграл лишь однажды. Команда набрала 43 очка и отстает от лидера на 17 пунктов. Главной задачей коллектива является сохранение места в зоне плей-офф и на данный момент у него это выходит. Матч с аутсайдером чемпионата Бельгии на своем поле является хорошей возможностью набрать три очка и еще больше укрепить свою позицию. В прошлом туре «Гент» обыграл «Эйпен» (1:0), а немного ранее одолел и чемпиона страны «Брюгге» (2:1).
«Серен Юнайтед» не может покинуть зону вылета и находится на предпоследнем месте. В активе клуба всего 23 очка, а отставание от ближайшего соперника составляет три пункта. Ситуация у команды некритическая и успех в следующих нескольких поединках может поднять «Серен Юнайтед» сразу на несколько позиций вверх. В двух последних матчах коллектив проиграл «Антверпену» (0:1) и «Шарлеруа» (0:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Серен Юнайтед» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде
- Восемь из десяти последних матчей «Серен Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (0:0)
Прогноз
«Серен Юнайтед» очень плохо выступает на выезде и веры в то, что команда сможет набрать очки в этом поединке практически нет. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Гента» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Фонбет.