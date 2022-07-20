«Арминия» — «Ян Регенсбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

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20 июля 2022, 13:25

Ставки букмекеров

«Арминия» идет фаворитом этой встречи. Вероятность победы хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 1.72. Заключить пари на ничью можно по цене 3.90, а победа «Ян Регенсбурга» играется по котировке 4.50.

Также в линии букмекера с перевесом идут ставки на результативный формат этого противостояния. Ставки ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

По итогам прошлого сезона «Арминия» понизилась в классе и вернулась во вторую Бундеслигу. В стартовом туре чемпионата клуб отправился на поле «Зандхаузена», где было зафиксировано поражение в результативном матче (1:2).

«Ян Регенсбург» более успешно стартовал в новом созыве второй Бундеслиги. В первом туре клуб принимал дома «Дармштадт». Забив сопернику два безответных гола, гости предстоящего поединка стали авторами небольшой сенсации.

Информация для ставок

Обмен голами фиксировался в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Арминии»

«Ян Регенсбург» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 гостевых матчей лиги

Соперники обменялись голами в 5 из предыдущих 7 очных встреч

Прогноз

«Арминия» и «Ян Регенсбург» стабильно обмениваются голами в очных встречах. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.