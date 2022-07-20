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«Арминия» — «Ян Регенсбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

20 июля 2022, 13:25
Арминия

Ставки букмекеров

«Арминия» идет фаворитом этой встречи. Вероятность победы хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 1.72. Заключить пари на ничью можно по цене 3.90, а победа «Ян Регенсбурга» играется по котировке 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.834.024.28
Мелбет 1.80 3.92 4.24
BetBoom 1.80 3.85 4.20

Также в линии букмекера с перевесом идут ставки на результативный формат этого противостояния. Ставки ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

По итогам прошлого сезона «Арминия» понизилась в классе и вернулась во вторую Бундеслигу. В стартовом туре чемпионата клуб отправился на поле «Зандхаузена», где было зафиксировано поражение в результативном матче (1:2).

«Ян Регенсбург» более успешно стартовал в новом созыве второй Бундеслиги. В первом туре клуб принимал дома «Дармштадт». Забив сопернику два безответных гола, гости предстоящего поединка стали авторами небольшой сенсации.

Информация для ставок

  • Обмен голами фиксировался в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Арминии»
  • «Ян Регенсбург» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 гостевых матчей лиги
  • Соперники обменялись голами в 5 из предыдущих 7 очных встреч

Прогноз

«Арминия» и «Ян Регенсбург» стабильно обмениваются голами в очных встречах. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.67 2.30
Мелбет 2.15 1.78
BetBoom 3.30 1.33 2.12 1.72 1.63 2.27
Все комментарии
shlomo
shlomo
20 июля в 13:41
Игра на три результата
Гость
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