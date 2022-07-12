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«Айнтрахт» Брауншвейг – «Гамбург». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (17.07.2022)

12 июля 2022, 11:42
Айнтрахт Брауншвейг

Ставки букмекеров

Эксперты считаю «Гамбург» очевидным фаворитом в этой игре. Заключить пари на победу гостевой команды компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.58. Поставить на ничью можно по котировке 4.10, а победа «Айнтрахта» оценивается в 5.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.77 4.01 1.73
1XBET 4.38 4.08 1.67
BetBoom 4.80 3.85 1.75

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ТБ(2,5) играется по котировке 1.67, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Айнтрахт» заработал возвращение во второй по значимости немецкий дивизион по итогам прошлого сезона. В Третьей Бундеслиге клуб из Брауншвейга пришел к финишу на втором месте, установив такие показатели успешности: 18 побед, 10 ничьих и восемь поражений. Атака команды по ходу сезона организовал 61 забитый мяч, а защита пропустила в ответ 36 голов.

«Гамбург» в очередной раз пролетел мимо повышения в классе. На финише прошлого сезона коллектив из одноименного города потерял много очков, что привело к падению на четвертое место рейтинга с отсутствием возможности сыграть в переходных поединках.

По итогам минувшей кампании Второй Бундеслиги «Гамбург» одержал 16 побед, десять раз сыграл вничью и допустил восемь поражений от оппонентов. С атакой у команды проблем не было – 71 забитый мяч.

Информация для ставок

  • «Гамбург» выиграл 3 последних матча против «Айнтрахта»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 прошлых очных встречах
  • «Гамбург» забивал минимум два гола в 6 прошлых играх против «Айнтрахта»

Прогноз

С учетом стабильных успехов «Гамбурга» в матчах против «Айнтрахта», советуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
12 июля в 11:46
Больше верю гостям
Гость
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