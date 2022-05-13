Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболГермания. Вторая Бундеслига 2021/2022

«Дармштадт» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

вчера, 14:26
Дармштадт

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Дармштадт» победит в этом матче. Ставки на успех хозяев поля компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью можно по цене 5.35, а победа «Падерборна» играется по котировке 4.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.495.345.80
Мелбет 1.53 5.50 4.72
BetBoom 1.45 5.16 5.75

Анализ линии голов дает понять, что эксперты ожидают от команд результативный футбол. Вариант ТБ(2,5) идет по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 2.98.

Форма команд

«Дармштадт» сохраняет шансы сыграть в стыковых играх, чтобы попробовать перейти в первую Бундеслигу. За тур до финиша клуб занимает четвертое место, отставая от «Гамбурга» по дополнительным показателем.

Таким образом, чтобы решить поставленную задачу, хозяевам нужно набирать три очка в предстоящем матче и надеется, что прямой конкурент допустит осечку. Выделим, что после победных встреч против «Санкт-Паули» (2:1) и «Эрцгебирге» (6:0) футболисты «Дармштадта» уступили в гостях «Фортуне» (1:2).

«Падерборн» уже лишен турнирной мотивации. Заработав по ходу сезона 51 балл, клуб обосновался на шестом месте рейтинга. Выделим, что в текущей кампании команда провела 13 победных матчей, 12 ничейных встреч и допустила восемь поражений от соперников.

В предыдущем туре второй Бундеслиги «Падерборн» победил дома «Зандхаузен» (2:0), тем самым продлив серию без проигрышей до шести игр.

Информация для ставок

  • «Дармштадт» выиграл 3 из последних 5 матчей чемпионата на своем поле
  • «Падерборн» проигрывал в 2 прошлых матчах против «Дармштадта»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз

В этом матче советуем воспользоваться комбинированной ставкой – победит «Дармштадт» и ТБ(2,5) гола. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.52 1.32
Мелбет 3.40 1.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:05
Победа команды хозяев поля в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:47
Победителя не будет !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 