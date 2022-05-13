«Дармштадт» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Дармштадт» победит в этом матче. Ставки на успех хозяев поля компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью можно по цене 5.35, а победа «Падерборна» играется по котировке 4.75.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты ожидают от команд результативный футбол. Вариант ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 2.98.

Форма команд

«Дармштадт» сохраняет шансы сыграть в стыковых играх, чтобы попробовать перейти в первую Бундеслигу. За тур до финиша клуб занимает четвертое место, отставая от «Гамбурга» по дополнительным показателем.

Таким образом, чтобы решить поставленную задачу, хозяевам нужно набирать три очка в предстоящем матче и надеется, что прямой конкурент допустит осечку. Выделим, что после победных встреч против «Санкт-Паули» (2:1) и «Эрцгебирге» (6:0) футболисты «Дармштадта» уступили в гостях «Фортуне» (1:2).

«Падерборн» уже лишен турнирной мотивации. Заработав по ходу сезона 51 балл, клуб обосновался на шестом месте рейтинга. Выделим, что в текущей кампании команда провела 13 победных матчей, 12 ничейных встреч и допустила восемь поражений от соперников.

В предыдущем туре второй Бундеслиги «Падерборн» победил дома «Зандхаузен» (2:0), тем самым продлив серию без проигрышей до шести игр.

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл 3 из последних 5 матчей чемпионата на своем поле

«Падерборн» проигрывал в 2 прошлых матчах против «Дармштадта»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз